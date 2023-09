Do 14 sierpnia 2023 r. można się było ubiegać o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej. Kiedy należne pieniądze znajdą się na kontach rolników?

Do 14 sierpnia 2023 r. można się było ubiegać o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach tzw. wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie.

Rolnikom zaproponowano:

200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;

300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);

500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;

1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Pula środków na ten cel wynosi 210 mln zł, ale zaznaczono, że w przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy przekroczy ten limit, zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Ile wniosków złożono?

Jak wynika z danych ARiMR, obliczonych na dzień 29.08.2023 r. – zarejestrowano 52 683 wnioski o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany od rolników zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Jak pamiętamy, warunkiem ubiegania się o tego rodzaju wsparcie było wycofanie wniosku o dopłaty do kwalifikatu, jakie rolnicy składali chwilę wcześniej w ramach pomocy de minimis.

W Biurze Prasowym Agencji redakcja farmer.pl zapytała: - czy wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o dopłaty do kwalifikatu w ramach pomocy de minimis (termin minął 10 lipca) wycofali te wnioski i złożyli nowe, o dopłatę w ramach pomocy wojennej?, Jeśli nie wszyscy, to ilu nie? (czyli ilu pozostało przy stawkach de minimis?), Czy – patrząc na ilość złożonych wniosków oraz dostępną pulę pieniędzy konieczne będzie zastosowanie współczynnika korygującego? Jeśli tak – to jaki to będzie współczynnik? Jeśli nie – to ile pieniędzy z puli 210 mln zł zostanie niewykorzystanych w tym naborze?

- O przyznanie dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w naborze, który trwał od 25 maja do 10 lipca 2023 r., złożono 62 934 wnioski, z czego dotychczas wycofano 39 823. Dla porównania w ubiegłym roku o to wsparcie – wyłącznie w formule pomocy de minimis – ubiegało się 64 996 rolników. Jeśli chodzi o złożone w tegorocznych naborach wnioski, statystyki mogą ulec zmianie, w związku z tym, że producenci rolni przed wydaniem decyzji o przyznaniu wsparcia mają prawo wycofać złożone dokumenty - czytamy w odpowiedzi udzielonej przez ARiMR redakcji.

Kiedy nastąpi wypłata pieniędzy?

Zapytaliśmy także: - kiedy konkretnie planowana jest wypłata ww. dopłat? We wrześniu? W październiku? W tym roku czy w następnym? Jaki materiał siewny do dopłat rolnicy zgłaszali najczęściej w tym naborze? Czy planowane jest powtórzenie takiego naboru wniosków (o wyższej stawce – w ramach pomocy wojennej) także w przyszłym roku?