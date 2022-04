Dopłaty do nawozów z pomocy po Covid-19. Polska cały czas udowadnia, że ma środki

Polska cały czas nie otrzymała notyfikacji Komisji UE odnośnie do uruchomienia pomocy publicznej z funduszu covidovego i przeznaczenia jej na dopłaty do nawozów. Wsparcie w tym zakresie jest natomiast możliwe w związku z kryzysem wywołanym wojną w Ukrainie, która trwa od 24 lutego br. Natomiast Polska cały czas wnioskuje o wypłatę środków za okres wcześniejszy, poczynając od 1 września 2021 r.

Unia Europejska zdecydowała się 23 marca br. m.in. by przekazać dodatkowe 500 mln euro na wsparcie unijnych rolników, z czego Polska ma otrzymać blisko 45 mln euro, i te pieniądze mogą być - jak potwierdzał Janusz Wojciechowski – być przeznaczone m.in. na dopłaty do nawozów.

Warto pamiętać o tym, że unijna odpowiedź na kryzys wywołany wojną w Ukrainie i przygotowana w związku z tym pomoc dla sektora rolnego dotyczy konsekwencji zdarzeń toczących się od 24 lutego, od chwili wybuchu wojny. Natomiast Polska, o wsparcie do gwałtownie drożejących cen nawozów, wnioskuje od stycznia br. i dotyczy to również zeszłego roku, gdy obserwowaliśmy stale rosnące ceny nawozów.

Dopłaty do nawozów z pomocy po Covid-19

Jak wyjaśniała dziś Aleksandra Szelągowska zastępca dyrektora Departamentu Budżetu MRiRW, podczas Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rozporządzenie jest już ogłoszone. Natychmiast po ogłoszeniu przekazaliśmy notyfikacje do Komisji Europejskiej, o to żeby można było udzielać pomocy. Pomoc, o którą wnosimy pochodzi z budżetu krajowego, opiewa na kwotę 3,9 mld zł. Z tym, że będą to środki, które pochodzą z funduszu covidovego. W związku z tym, w tej chwili notyfikujemy dokument w ramach wytycznych dotyczących trudności na rynku związanych z epidemią Covid-19. Dlatego, że tam mamy środki. Kolejno KE zadała nam dodatkowe pytania, 23 marca br. i natychmiast odpowiedzieliśmy. Pytania dotyczyły dlaczego wybraliśmy formę notyfikacji poprzez wytyczne dotyczące Covid-u a nie poprzez wytyczne związane z wojną, z agresją Rosji na Ukrainę? Dlatego, że w naszych przepisach prawnych zamierzamy dopłacać do wszystkich nawozów, które były nabyte przez producentów rolnych od 1 września 2021 r., czyli cofamy się do czasu, kiedy to rolnicy odczuwali skutki kryzysu związanego z epidemią Covid-19. Natomiast, gdybyśmy przyjęli rozwiązania dotyczące agresji Rosji na Ukrainę, to wówczas byłby to 24 luty 2022 r. W związku z tym oczekujemy na pozytywną zgodę. Konsultacje robocze Rady UE odbywały się również w ostatni piątek, udowadnialiśmy, że środki mamy z funduszu covidowego. Mam nadzieję, że wkrótce będę miała informację, że decyzja jest pozytywna. Na tę chwilę takiej wiadomości nie mam – wyjaśniała Szelągowska.

Warunki dopłat do nawozów

Rozporządzenie przewiduje, że producenci rolni, którzy nabyli nawozy od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. będą mogli się ubiegać o pomoc, bezpośrednio po ogłoszeniu pozytywnej decyzji przez KE. Dotacja wynosi maksymalnie 250 zł na 1 ha łąk i pastwisk oraz traw na gruntach rolnych. Z wyłączeniem gruntów, tam gdzie obowiązuje zakaz nawożenia. Na pozostałe grunty orne obowiązuje stawka do 500 zł/ha.

- To są górne stawki, po pierwsze 50 ha to jest maksymalna wielkość, która może być wliczona do algorytmu dotacji. Mnoży się to przez ilość zakupionych nawozów i różnicę w cenie (miedzy ceną ogłoszoną przez ministra rolnictwa na stronie lub też średnia ceną, która dla danego nawozu obowiązywała od 1 września 2020 r. - 15 maja 2021 r., a ceną którą przedstawia rolnik na fakturach, z okresu 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.) – wyjaśniała Aleksandra Szelągowska z MRiRW.

Jednocześnie dyrektor Szelągowska podkreśla, że wyrównanie ma dotyczyć zmiany cen a nie bezpośredniego przełożenia kwot na hektar.

- Takie są zasady, dość skomplikowane, ale po to, by było wyrównanie do zwyżki cen, a nie jako dotacja bezpośrednia do 1 hektara użytków rolnych bądź TUZ-ów. Zasady dotyczą małych, średnich przedsiębiorstw rolnych. Z tej dotacji będą wykluczone duże gospodarstwa, ale w rozumieniu dużych przedsiębiorstw – czyli zatrudniających powyżej 250 pracowników i sumie obrotów powyżej 42 mln euro. Takie są warunki dostępu. Do dużych przedsiębiorstw zaliczają się duże przedsiębiorstwa również te z udziałem Skarbu Państwa, wtedy nie mogą korzystać ze wszelkiego rodzaju pomocy, która dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw.

MRiRW szacuje, że z tej pomocy mogłoby skorzystać 1,2 mln rolników.