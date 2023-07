Nieubłaganie mija czas na złożenie wniosku o dopłatę do budowy silosu w gospodarstwie w ramach środków z KPO!

O środki finansowe na budowę i wyposażenie silosów z KPO można się starać jeszcze tylko do 5 lipca 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

Czy Agencja przedłuży nabór?

Patrząc po ilości złożonych dotychczas wniosków, nie należy się tego spodziewać. Jak wynika z danych ARiMR, do 3 lipca zarejestrowano 8,9 tys. takich wniosków.

Rolnicy wnoszą o pomoc na łączna kwotę już ponad 355 mln zł, tymczasem jak wynika z regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach KPO (a to z tych środków ma być wypłacana pomoc rolnikom), na nabór wniosków przeznaczono kwotę w wysokości "tylko" 320 mln zł.

Czy to oznacza, że nie wszyscy rolnicy otrzymają wsparcie we wnioskowanej kwocie? Niekoniecznie, bowiem w tym samym regulaminie zapisano, że minister może zmienić kwotę przeznaczoną na nabór wniosków w zależności od zainteresowania realizacją przedsięwzięć. Może więc ją zwiększyć, tak jak to miało miejsce w przypadku naboru na wymianę dachów w gospodarstwach z azbestu.

Dla kogo dopłata do silosu z KPO?

Przypomnijmy, wsparcie to skierowane jest do rolników, którym w 2022 r. przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, by mieli prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję. Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np. wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu.

Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika – do 60 proc. Natomiast limit pomocy to, co do zasady, 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia – 60 tys. zł.

Pieniądze na silosy z PROW

O dodatkowe pieniądze na budowę silosów można się też starać jeszcze w ramach PROW 2014-2020. Chodzi tu o nabór w ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych”, który potrwa do 19 lipca 2023 r., a nie jak pierwotnie zakładano 5 lipca.

Dokumenty o wsparcie składa się w tym przypadku w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

O tę pomoc finansową mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Muszą oni posiadać nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha. Jego wielkość ekonomiczna powinna mieścić się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro, a wnioskujący zobligowany jest do prowadzenia w celach zarobkowych działalności rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

W ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych” można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że będzie ona wykorzystywana na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Ile pieniędzy można uzyskać z Modernizacji?

Pomoc ma w tym przypadku charakter refundacji. Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wzrasta do 60 proc., w przypadku gdy o fundusze ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy. Warto zaznaczyć, że minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać nawet 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane są bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją na inwentarskie innych istniejących w gospodarstwie budynków. W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł.

Co istotne, o to wsparcie mogą się ubiegać się również beneficjenci „Modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarach A, B, C, pod warunkiem że nie wyczerpali swojej puli. Np. jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał całej kwoty (600 tys. zł), to w obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pozostałe środki.

Dostarczone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą jej profilu. Punkty będą przyznawane również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy wiek wnioskodawcy.

Trwający nabór jest już czternastym realizowanym w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na razie ARiMR zawarła umowy na realizację inwestycji na ponad 9 mld zł, a do beneficjentów, którzy je wykonali i rozliczyli trafiło 7,4 mld zł.