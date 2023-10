Rolnicy uprawiający kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, którzy spełnili warunki przyznania pomocy obowiązujące w ramach skierowanego do nich naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r. i nie otrzymali tej pomocy, muszą złożyć nowy wniosek, aby uzyskać to dofinansowanie. Czas mija 31 października br.

W miniony piątek KE zgodziła się na wypłatę dodatkowych, ponad 600 mln zł producentom zbóż i oleistych. Środki te pochodzą z budżetu państwa.

Pomoc ta dedykowana jest producentom zbóż i roślin oleistych, którzy ubiegali się o przyznanie wsparcia w ramach naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r., spełnili warunki, ale nie otrzymali dofinansowania.

Trzeba złożyć nowy wniosek

Jednak, aby otrzymać należną pomoc, trzeba złożyć nowy wniosek i to szybko, bo do 31 października br. Jak podkreśla Agencja, jest to termin nieprzekraczalny.

Wzór tego wniosku do pobrania na dole tekstu.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać bezpośrednio w placówkach Agencji, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Co istotne, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nieotrzymaniu pomocy w ramach nadzwyczajnego wsparcia dla sektorów zbóż i nasion oleistych oraz zrzeczeniu się prawa do tego dofinansowania.

Jak będzie liczona pomoc?

Pomoc będzie ustalana zgodnie z przepisami rozporządzenia rady ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych i nie może przekroczyć:

w przypadku sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 15 lipca 2023 r.:

iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. UE 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), na podstawie wniosku, który producent złożył w 2022 r. o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, oraz

iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku, przy czym powierzchnia upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i liczby:

- 4,5 - w przypadku upraw jęczmienia lub pszenżyta,

- 3,5 - w przypadku upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;

w przypadku sprzedaży kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 lipca 2023 r.:

iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw kukurydzy zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, na podstawie wniosku który producent złożył w 2022 r. o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomniejszonej o powierzchnię upraw kukurydzy, do której rolnikowi lub małżonkowi rolnika przyznano pomoc, o której mowa w § 13zt ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, oraz

iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw kukurydzy, przy czym powierzchnia upraw kukurydzy stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i liczby 7.

Suma powierzchni upraw, nie może być większa niż 300 ha pomniejszone o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub małżonkowi rolnika przyznano pomoc, o której mowa w §13zt ust. 1 lub § 13zw ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, z wyjątkiem powierzchni upraw kukurydzy, do której rolnikowi lub małżonkowi rolnika przyznano pomoc, o której mowa w § 13zt ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Przypomnijmy, że w ramach naboru dla producentów zbóż i roślin oleistych, zakończonego 31 lipca 2023 r., wnioski złożyło ponad 130 tys. rolników. Wypłaty realizowano według kolejności złożenia dokumentów. Budżet na taką pomoc (unijny, który został uzupełniony środkami krajowymi) wyniósł ok. 800 mln zł i nie wystarczył dla wszystkich, którzy się o takie wsparcie ubiegali. W związku z tym, wystąpiono o zgodę Komisję Europejskiej na zwiększenie budżetu w ramach środków krajowych. Taka zgoda została udzielona. Zatem ci rolnicy, którzy nie otrzymali wsparcia, będą mogli się o nie ubiegać do 31 października 2023 r.