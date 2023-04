- Od 14 kwietnia br. będą przyjmowane przez ARiMR wnioski o wsparcie dla rolników w ramach puli 600 mln zł - zapowiedział Robert Telus, minister rolnictwa podczas dzisiejszego spotkania z rolnikami w Szczecinie. Chodzi o dopłaty do pszenicy i kukurydzy.

- Od jutra (tj. 14 kwietnia – przyp. red.) będą przyjmowane przez ARiMR wnioski na pomoc z tych 600 mln, które już wcześniej zapowiadał minister Kowalczyk - poinformował podczas dzisiejszego spotkania z rolnikami Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Chodzi tu o zapowiadane dopłaty do pszenicy i kukurydzy, na realizację której to pomocy musieliśmy czekać na zgodę Komisji Europejskiej.

[AKTUALIZACJA] Na stronie ARiMR opublikowano już formularze wniosków jakie należy złożyć aby otrzymać omawianą pomoc.

Wnioski należy składać:

bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,

przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,

usługi mObywatel na stronie gov.pl,

lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana:

data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej,

w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

Jak podała PAP, podczas czwartkowych obrad sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała przesunięcie 600 mln zł z rezerwy celowej budżetu na 2023 r. (pozycja Fundusz Gwarancji w Rolnictwie) do ARiMR.

Posłowie przychylili się też do wniosku szefa resortu rolnictwa w sprawie zmian w planie finansowym Agencji na 2023 rok.

Jak tłumaczył w czwartek wiceminister finansów Sebastian Skuza, środki "w kwocie 600 mln zostaną przeznaczone na realizację programu pomocy dla producenta rolnego, który ponosi dodatkowe koszty w związku z brakiem stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy".

Stawki pomocy mają wynosić od 150 – 250 zł do tony, w zależności od regionu, w którym położone jest gospodarstwo.

- To jest kolejny punkcik, który udaje nam się jak najszybciej zrealizować, ogłoszono już także skup zboża. Dziś rozmowa w porcie była bardzo dobra, dała mi dużą nadzieję, bo powiedzieli, że w ciągu miesiąca tutaj w Świnoujściu i Szczecinie mogą rozładować 300 tys. ton. Jest to duża szansa, ze sonie z tym poradzimy, bo mamy jeszcze dwa porty: w Gdańsku i Gdyni - mówił też do rolników Robert Telus.

Minister kolejny raz podkreślił też, że jego celem jest, "by udało się z Polski wywieźć, przez te trzy miesiące do żniw, 3-4 mln ton zboża, bo to nam gwarantuje, że będzie, gdzie magazynować nowe zboże."

Zdaniem analityków komentujących "na żywo" zapowiedzi ministra, nie są one możliwe do spełnienia:

Zboże z Ukrainy nie wjedzie do Polski?

Z innych ciekawych informacji - minister rolnictwa zapowiedział na spotkaniu z rolnikami, że od jutra (tj. 14 kwietnia br.) zboże z Ukrainy nie będzie wpływało do Polski.

- Pierwszego dnia mojej kadencji jako minister w nocy zadzwoniłem do ministra Ukrainy i rozmawiałem z nim o tym, co się dzieje i mamy pewne ustalenia. Jutro mamy podpisać porozumienie. Jeśli jutro je podpiszemy, mam nadzieję, to od jutra nie będzie wpływało zboże, które będzie rozładowywane w Polsce. To jest bardzo ważna rzecz. Zostanie nam jeszcze sprawa tranzytu. Ma jeszcze pewne pomysły, ale dziś jeszcze nie będę wam o nich mówił. Nie chcę składać obietnic, co do których nie mam pewności - powiedział minister rolnictwa.

Robert Telus zaznaczył też, że po spotkaniu z rolnikami nastąpi praca w grupach roboczych i wypracowanie wspólnych postulatów i "dopiero wówczas przyjdzie czas na obietnice."

Dla kogo pomoc?

Pomoc, wypłatę której zapowiedział dziś minister Telus ma wypłacać ARiMR. Będzie się o nią mógł ubiegać producent rolny:

któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ((Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1);

który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy;

który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r.

Pomoc ma być przyznawana przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do dnia 30 czerwca 2023 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

Kierownik biura powiatowego Agencji będzie przyznawał pomoc w drodze decyzji. Pozytywne decyzje o przyznaniu pomocy będą doręczane producentowi jedynie na jego wniosek. Natomiast negatywne rozstrzygnięcia będą przesyłane do każdego producenta, któremu odmówiono przyznania pomocy.

Wniosek o pomoc będzie zawierał niezbędne dane identyfikacyjne producenta rolnego, w tym m. in.:

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc;

numer identyfikacyjny producenta rolnego nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

oświadczenie o poniesionych dodatkowo kosztach powstałych w wyniku zakłóceń na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy,

oświadczenie o dokonaniu sprzedaży w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Dodatkowo do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty dokumentujące sprzedaż w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Jaka będzie stawka pomocy?

Założono, że wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu:

stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;

stawki pomocy, liczby 1,665 (liczba umożliwiająca przeliczenie pomocy do produkcji z 1 ha, gdyż stawka pomocy obejmuje tylko jej część) i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz ilości pszenicy lub kukurydzy wynikającej z dokumentów, potwierdzających sprzedaż pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż oraz liczby:

- 5,5 – w przypadku pszenicy (5,5 t/ha to średni plon pszenicy z hektara w 2022 r. według GUS),

- 7 – w przypadku kukurydzy (7 t/ha to średni plon kukurydzy z hektara w 2022 r. według GUS).

Pomoc będzie wypłacana do niższej z kwot wyliczonych na podstawie powyższych przepisów.

Stawka pomocy będzie obejmowała jedynie część produkcji i będzie zróżnicowana w zależności od województwa, w którym jest prowadzona uprawa pszenicy lub kukurydzy:

825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim; 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim; 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim; 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach niewymienionych w pkt 1 i 3; 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach niewymienionych w pkt 2 i 4.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.