Analizując regulacje dotyczące dopłat dla rolników, którzy ucierpieli w związku z kryzysem na rynku zbóż można odnieść wrażenie, że kompletnie zapomniano o rolnikach zrzeszonych w ramach grup producenckich. - A niby dlaczego nie mogą liczyć na rządowe dopłaty do zbóż? - pyta przedstawicielka jednej z takich grup.

Rolnicy tworzyli zbożowe grupy producenckie bo wierzyli, że zrzeszenia rolników są przyszłością rolnictwa. Dają szansę na stworzenie zaplecza magazynowego (silosów zbożowych) dla rolników, na których budowę każdy z nich, z osobna, nie mógłby sobie pozwolić. Dają również szansę na stworzenie centrum zakupowego w zakresie środków ochrony roślin i nawozów, które umożliwiają rolnikom nabywanie produktów w większych ilościach, po niższych cenach.

Można więc odnieść wrażenie, że to właśnie zrzeszanie się rolników w ramach grup producenckich jest pewnym remedium na kryzysy na rynku produktów rolnych.

- Tak rzeczywiście było w poprzednich latach, ale tegoroczny kryzys z uwagi na jego skalę uderzył również bardzo mocno w grupy producencie oraz w rolników będących ich członkami - przyznaje Pani Ola, przedstawicielka jednej z takich grup.

Faktury sporo "na minusie"

Jak wyjaśnia Pani Ola w rozmowie z farmer.pl, wiele grup producenckich, które wybudowały silosy rozlicza się ze swoimi członkami (rolnikami) w ten sposób, że kupuje od nich zboże w żniwa (faktury za zakup zbóż wystawiane są w żniwa), co z kolei umożliwia przyjęcie zboża do silosów grupy. Następnie decyzje o sprzedaży zboża podejmowana jest w ciągu roku i w oparciu o ceny uzyskane przez grupę ze sprzedaży dokonuje się korekty ceny na fakturach wystawionych w żniwa przez rolników.

- Dotychczas ten mechanizm pozwalał rolnikom na uzyskanie lepszych cen (wystawione przez rolników faktury były w ciągu roku korygowane in plus z uwagi na zwyżkę cen produktów rolnych po żniwach). Niestety w tym roku ceny produktów rolnych od żniw gwałtownie malały. W konsekwencji, wystawione przez rolników (członków grup) faktury po żniwach są przez grupy korygowane do aktualnych cen (duże korekty in minus). Oznacza to, że członkowie grup producenckich pomimo, że faktycznie sprzedali zboże po niższych cenach (tak jak wielu innych rolników w Polsce) to nie dostaną żadnych dopłat, gdyż faktury za zakup ich towarów były wystawione w żniwa (gdy grupa przyjmowała ich towar do swoich silosów), a korekty cen dokonuje się obecnie - tłumaczy Pani Ola.

Członkowie grup producenckich czują się oszukani

W ocenie przedstawicielki grupy zdaje się, że zapomniano, że grupy producenckie to nie są zwykłe firmy skupowe, zapomniano, że są one niejako przedłużeniem działalności rolników, których celem jest uzyskanie dla rolników najlepszych cen (co miał gwarantować mechanizm korekty).

- Niestety z uwagi na kryzys na rynku zbóż wywołany wojną w Ukrainie w tym roku ten mechanizm się nie sprawdził. Dziś członkowie grup czują się oszukani – zachęcano ich najpierw do zrzeszania się, a dziś rząd zdaje się, że zapomniał o nich przy tworzeniu mechanizmów wsparcia dla rolników - uważa Pani Ola.

Na prośbę rolniczki, redakcja farmer.pl wysłała zapytanie do resortu rolnictwa, czy przewidziane zostaną jakieś formy wsparcia dla rolników członków grup, którzy również ucierpieli na skutek kryzysu, podobnie jak pozostali rolnicy, a których omijają formy wsparcia oferowane dotychczas przez rząd.

Czekamy na odpowiedź.