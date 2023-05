Robert Telus od momentu objęcia stanowiska ministra rolnictwa stara się walczyć z tzw. fake newsami, jakie pojawiają się w "rolniczej" przestrzeni publicznej.

Także podczas podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zaapelował by "nie kłamać rolników". Chodzi tu o - w jego ocenie - źle interpretowany zapis o dopłatach do zboża sprzedawanego na linii rolnik - hodowca.

Problem w tym, że to jednak ... nieprawda.

Na sytuację tę zwraca uwagę Wielkopolska Izba Rolnicza.

W związku z powyższym WIR zwróciła się do resortu rolnictwa z prośbą o dokonanie nowelizacji tego rozporządzenia lub wskazanie takiej interpretacji, która pozwoli rolnikom na otrzymanie tych dopłat a ARiMR sprawne procedowanie wniosków.

- Uważamy jednocześnie, że należy utrzymać obowiązek sprzedaży zboża na fakturę. Na liczne wnioski rolników prosimy również o wydłużenie terminu sprzedaży z dopłatą do 15 czerwca, ze względów logistycznych. Trudno jest obecnie znaleźć podmiot skupowy, który kupi zboże a sam proces jego wywozu z gospodarstwa przy nasileniu się prac polowych też jest opóźniony. Zwracamy również uwagę na niewłaściwe zróżnicowanie dopłaty w stosunku do odległości od portu. W przypadku Wielkopolski, odległość pomiędzy najbardziej na północ wysuniętym Okonkiem a położoną na południu Trzcinicą wynosi aż 400 km. To powinno zostać uwzględnione w systemie dopłat - napisała WIR w piśmie do ministra rolnictwa.