1,2 mln rolników z zaliczkami dopłat bezpośrednich

Już tylko do końca listopada do rolników wysyłane będą zaliczki. Niestety ARiMR nie może podać szczegółów dotyczących aktualnego stanu realizacji wypłat.

Kwota przekazanych należności – ale już nie informacja o tym, ile jeszcze czeka na przekazanie. To wszystko, czego można dowiedzieć się w ARiMR, jeśli chodzi o kwestię realizacji wypłaty zaliczek bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW.

Prosiliśmy o podanie „liczby przekazów i kwot przekazanych tytułem zaliczek dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych PROW - z wyszczególnieniem rodzaju należności. Ile osób nie otrzymało zaliczek i na jaką kwotę? Dlaczego?”

Niestety – agencja wie tylko to, ile i ilu rolnikom wypłaciła. Poinformowano: „do 23 listopada 2020 r. ARiMR zrealizowała płatności zaliczkowe w ramach dopłat bezpośrednich za 2020 rok na kwotę 9,79 mld zł, a pieniądze trafiły do 1,2 mln rolników. Natomiast w ramach zaliczek na poczet płatności obszarowych z PROW 2014–2020, za 2020 rok do 23 listopada ARiMR przekazała na konta bankowe rolników kwotę 1,63 mld zł.”

Zatem nie wiemy, ilu rolników jeszcze otrzyma zaliczki i jakie przekazy już przesłano, a jakie są szykowane. Usilnie dopytywana agencja odpowiada: „wypłata zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych jest realizowana na bieżąco, sukcesywnie. Realizacja płatności zaliczkowych zakończy się 30 listopada. Po zakończeniu wypłat będziemy mogli podać bardziej szczegółowe dane – ile osób otrzymało i jakie kwoty.”

Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Dlaczego jednak na bieżąco tego nie wiadomo? Nie wyjaśniono.

Zatem pozostaje nam powtórzyć, że wnioski o dopłaty złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Tegoroczne zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc. Z powodu pandemii wypłacane są z ograniczeniem kontroli na miejscu, już po kontroli administracyjnej.

