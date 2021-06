10 proc. z puli dopłat dla połowy polskich rolników

Prawie połowa polskich rolników otrzymuje 10 procent z całej koperty przeznaczonej na dopłaty bezpośrednie w naszym kraju.

W UE 20 proc. beneficjentów bierze 80 proc. dopłat.

Więcej: Sejm wesprze rząd w negocjacjach WPR

A jak jest w Polsce?

Wnioski o dopłaty w 2020 roku złożyło 1,3 mln rolników. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację płatności to 15,5 mld zł. Do dopłat jest zgłaszanych ok. 14,3 mln ha.

Właściciele najmniejszych gospodarstw mogą występować o uproszczone dopłaty w tzw. systemie dla małych gospodarstw. Granicą jest kwota 1250 euro, a jeśli dopłaty są wyższe, opłaca się wyjść z tego systemu.

Więcej: Dopłaty za 2020 rok prawie wypłacone

Jak się okazuje, prawie połowa polskich rolników korzysta z systemu dla małych gospodarstw i zadowala się uproszczonym systemem i ograniczonymi dopłatami.

Beneficjentom spoza „Systemu dla małych gospodarstw” do 28 maja wypłacono za 2020 rok tytułem dopłat kwotę 13 650 564 291 zł, a w ramach tego systemu na konta rolników trafiło 1 360 419 048 zł.

Jak informuje ARiMR, w systemie dla małych gospodarstw uczestniczy nieco ponad 549,5 tys. rolników; łączna powierzchnia ich gospodarstw to blisko 1,56 mln ha.

Można więc przyjąć, że jedna dziesiąta dopłat trafia w Polsce na jedną dziesiątą areału objętego dopłatami, należącego do prawie połowy beneficjentów dopłat. Trochę ponad 50 proc. beneficjentów otrzymuje zatem 90 proc. z puli dopłat.

W województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim w systemie dla małych gospodarstw jest więcej producentów, niż poza nim.

Wciąż czekamy na informację z MRiRW na temat udziału w rynku rolnym polskich gospodarstw rodzinnych.