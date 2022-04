29 kwietnia jest ostatnim dniem na złożenie wniosków o wsparcie dla hodowców świń, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 - przypomina ARiMR.

29 kwietnia 2022 r., upływa czas na dostarczenie do biur powiatowych ARiMR wniosków o wsparcie w ramach akcji pomocy dla rolników utrzymujących lochy i prosięta.

Chodzi dokładnie o pomoc finansową dla producenta świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O dotrzymaniu terminu decyduje data ich wpływu.

Przypominamy, że pomoc przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili chów trzody chlewnej. Hodowcy mogą otrzymać 1000 zł za każde 10 prosiąt urodzonych pomiędzy 15 listopada 2021 r. a 31 marca 2022 r., które do 15 kwietnia 2022 r. zostały zarejestrowane w systemie IRZ. Rolnicy mają prawo złożyć więcej niż jeden wniosek, ale wsparcie do danej sztuki przysługuje im tylko raz. Maksymalne dofinansowanie dla jednego producenta świń to 500 tys. zł.

Jak wynika z najnowszych danych urzędu, do 28 kwietnia do ARiMR trafiło 32,1 tys. wniosków. Agencja wypłaciła już 250 mln zł z tytułu tej pomocy.