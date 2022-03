1000 zł dopłaty do tony nawozu, zamiast 500 zł do hektara - proponuje PSL

1000 zł dopłaty do zakupu tony nawozu, zamiast 500 zł do hektara – proponuje PSL. To odpowiedź ludowców na przedstawioną w piątek przez rząd "tarczę antyputinowską", która zakłada możliwość wsparcia rolników budżetowymi dopłatami do nawozów na poziomie 500 zł do każdego hektara gruntów rolnych oraz 250 zł do łąk i pastwisk.

Przypomnijmy: w piątek Premier Mateusz Morawiecki wraz Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem ogłosili, że w ramach „tarczy antyputinowskiej” rolnicy będą mogli liczyć na dopłaty do nawozów w wysokości 500 zł do każdego hektara gruntów rolnych oraz 250 zł do łąk i pastwisk.

Pieniądze na ten cel będą pochodziły z budżetu państwa, ale najpierw zgodę na udzielenie tego typu pomocy publiczne musi wydać Komisja Europejska.

– Nasza propozycja jest lepsza. Jest propozycją ustawową. Ta ustawa czeka na rozpatrzenie już od kilku miesięcy – przypomniał na konferencji prasowej zorganizowanej także w piątek, choć nieco później, Władysław Kosiniak-Kamysz. – 1000 zł dopłaty do zakupu tony nawozu, zamiast 500 zł do hektara – wskazał lider PSL.

Kierując się troską o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków ludowcy już w styczniu złożyli projekt ustawy mówiącej o dopłatach w wysokości 1000 zł do każdej zakupionej przez rolnika tony nawozów. W ich ocenie "tu bowiem jest źródło tego, co znajduje się na naszych stołach".

– Ceny żywności w sklepach już dziś są bardzo wysokie. Po kolejnych zbiorach będą jeszcze wyższe. To skutek najdroższych w historii nawozów i braku odpowiednich działań rządzących. Mamy konkretną propozycje jak wyjść z tego kryzysu – stwierdził podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ludowcom nie podoba się, że zapowiadane wsparcie rządowe ma być ograniczone do 50 ha gruntu. – Potrzebne są dopłaty dla wszystkich rolników do zakupu tony nawozów. Nie powinno być tu żadnych ograniczeń. Nasza propozycja nie dzieli rolników na lepszych i gorszych ze względu na wielkość gospodarstwa – jak propozycja rządowa. Wszyscy oni ciężko pracują i muszą dostać wsparcie – podkreślił prezes PSL.

– Nasz projekt dopłat do zakupu tony nawozów dla rolników leży na stole. Wnosimy, by Sejm zajął się nim jak najszybciej. Jest to dobra propozycja dla konsumenta, bo obniży ceny żywności i dla rolnika, bo nie ogranicza pomocy do hektara uprawianej ziemi. To adekwatna odpowiedź do rosnących cen żywności – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Na dzisiejszej konferencji premiera Morawieckiego powinien pojawić się europejski komisarz ds. rolnictwa – Janusz Wojciechowski i zadeklarować, że zrobi wszystko, aby KE wyraziła zgodę na dopłaty do nawozów. Takie działania powinien podjąć już we wrześniu zeszłego roku. Minęło ponad pół roku, a efektów brak. Koniec ze zrzucaniem winy na brak decyzji KE. Trzeba działać – wzywał także obecny na spotkaniu z dziennikarzami poseł Dariusz Klimczak.

PSL nie jest jednak pierwsze z propozycją dopłaty do nawozów na poziomie 1000 zł. O taką stawkę już w pierwszych dniach stycznia zaapelował do Wicepremiera Kowalczyka - KRIR: