31 października ruszy nabór na wsparcie w obszarze: pasze bez GMO i zioła

Prezes ARiMR ogłosił, że nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW na lata 2014-2020 - w części dot. m.in. pasz bez GMO i ziół - rozpocznie się 31 października 2021 r.

Nabór potrwa do 29 listopada br.

Naborem zostanie objęty zakres działalności zgodnie z podanymi poniżej numerami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wraz z uszczegółowieniem:

- 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - w zakresie przetwarzania ziół;

- 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie przetwarzania ziół;

- 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin;

- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich - w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) - dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw dużych;

- 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - w zakresie sprzedaży hurtowej ziół.

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, a także koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych lub magazynowania produktów lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych oraz koszty ogólne.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

Jak natomiast informuje resort rolnictwa, zakres pomocy związany jest przede wszystkim z ustaleniem tzw. linii demarkacyjnych pomiędzy PROW 2014-2020 a Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie wsparcia sektora przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, tak aby nie tworzyć w tym samym czasie konkurencyjnych programów pomocowych o analogicznym zakresie dofinasowania.

Obecnie trwają intensywne przygotowania do wdrożenia KPO, w którym w ramach Inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, zaplanowano wsparcie przetwórstwa produktów rolnych i rybnych oraz ich zbytu. Po oficjalnej akceptacji KPO przez Komisję Europejską możliwe będzie przeprowadzenie pierwszego naboru wniosków dla sektora spożywczego, co najprawdopodobniej nastąpi w I połowie 2022 r.