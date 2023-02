Do 7 lutego 2023 r. producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny w Ukrainie, mogą się ubiegać o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Dotychczas Agencja zarejestrowała ponad 34 tys. wniosków. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Nabór wniosków rozpoczął się 18 stycznia i został wydłużony do 7 lutego 2023 r. Dokumenty można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. Do tej pory wpłynęło ponad 34 tys. wniosków – najwięcej w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim.

Jakie warunki wsparcia?

Przypominamy, że wsparcie skierowane jest do producentów rolnych zajmujących się chowem lub hodowlą świń, samodzielnie bądź z małżonkiem jeżeli:

do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r.;

do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 r.;

spełniają jeden z następujących warunków:

- prowadzą produkcję ekologiczną;

- otrzymali pomoc w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 roku;

- otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych;

- zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach „Premii dla młodych rolników” lub środków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie;

- zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych” oraz realizują wynikające z tego zobowiązania;

- zrealizowali przedsięwzięcie w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz realizują zobowiązania z tym związane;

- wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii;

- zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.

Jaka wysokość pomocy?

Pomoc może być przyznana beneficjentowi tylko raz, a jej wysokość jest uzależniona od liczby zwierząt urodzonych między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. i wynosi: