Ardanowski: Wspieranie małych gospodarstw to mój priorytet

Duże gospodarstwa rolne będą musiały sobie radzić same. Wsparcie otrzymają gospodarstwa mniejsze. Właśnie dla nich powstał program nawodnieniowy i dofinansowanie do zakupu materiału siewnego.

O tym wszystkim mówił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas Agro Show w Ostródzie. Jan Krzysztof Ardanowski, przedstawiając plan działania resortu na najbliższe miesiące zapewniał, że na wszystkie działania są odpowiednie fundusze.

Od przyszłego roku każde gospodarstwo będzie mogło otrzymać do 100 tysięcy złotych dotacji na program nawodnieniowy. Gospodarstwa do 75 ha będą mogły liczyć na dofinansowanie do zakupu materiału siewnego, czy program wapnowania gleb. Rozwiązany zostanie także problem z odbiorem folii i innych odpadów rolnych.