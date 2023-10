ARiMR już wypłaca rekompensaty tym producentom rolnym, którzy w latach 2022-2023 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Ilu jest takich poszkodowanych? Ile pieniędzy wypłaci Agencja?

O przyznanie takiego wsparcia można się było ubiegać do 6 października 2023 r. Wnioski złożyło ponad 500 rolników, a wynikająca z nich kwota rekompensaty to ok. 40 mln zł. To w sumie niewiele, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że na udzielenie tej pomocy zadekretowano ok. 200 mln zł. Na jakich więc szacunkach oparto te przewidywania?

Tak czy siak, 12 października Agencja rozpoczęła realizację płatności z tego tytułu.

Kto mógł ubiegać się o pomoc?

Oferta pomocy była skierowana do producentów rolnych, którzy:

w tym bądź poprzednim roku co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę;

uprawiali kukurydzę i otrzymali w 2022 roku płatności bezpośrednich z tego tytułu;

są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z trwającą wojną;

mają status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa;

są wpisani do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

są wpisani do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie kwalifikowali się do przyznania rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80 proc. kwoty, która widnieje na niezapłaconych fakturach, rachunkach lub innych dokumentach księgowych stanowiących potwierdzenie sprzedaży. W przypadku producenta rolnego, który rozlicza VAT na zasadach ogólnych, pod uwagę jest brana kwota netto, natomiast brutto – jeśli chodzi o tzw. ryczałtowców.