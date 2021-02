ARiMR od 1994 roku wypłaciła 377,7 mld zł

Ponad połowa pieniędzy wypłaconych przez ARiMR od 1994 roku to dopłaty bezpośrednie.

„Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza i wdrożeniowa dokłada wszelkich starań, aby środki finansowe przeznaczone w obecnej perspektywie finansowej na rozwój obszarów wiejskich zostały efektywnie wydatkowane i przyczyniły się do dalszego rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich, tak aby stały się one atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkania i wypoczynku” – zapewniła Halina Szymańska, prezes ARiMR w informacji o pracach ARiMR.

Jutro informację przeanalizuje sejmowa KRiRW.

Jak przypomniano w informacji, ARiMR jest jedyną agencją płatniczą dla wspólnej polityki rolnej w Polsce w zakresie I i II filara oraz wspólnej polityki rybołówstwa. Udziela wsparcia także w ramach instrumentów pomocy krajowej. Kluczowym obszarem, za który odpowiada Agencja, jest efektywne wykorzystanie środków finansowych w ramach instrumentów współfinansowanych z funduszy unijnych i krajowych.

Realizując programy pomocy dla rolnictwa i obszarów wiejskich od 1994 r. do 31 grudnia 2020 r. ARiMR wypłaciła beneficjentom 377,7 mld zł, w tym:

- łączna kwota wypłacona w 2019 r. wyniosła 24,95 mld zł;

- łączna kwota wypłacona w 2020 r. to 29,21 mld zł.

Struktura wsparcia udzielonego przez ARiMR od 1994 r., wg stanu na 31.12.2020 r., jest następująca:

Systemy wsparcia bezpośredniego: 202,70 mld zł - 53,67%

PROW 2014-2020: 34,49 mld zł - 9,13%

Wspólna organizacja rynków rolnych: 9,00 mld zł - 2,38%

Pomoc krajowa: 28,37 mld zł - 7,51%

PO Rybactwo i Morze 2014-2020: 1,65 mld zł - 0,44%

Zakończone programy: 101,51 mld zł - 26,88%.

Natomiast w latach 2002–2020 w ramach programów współfinansowanych z funduszy unijnych wypłacono 349,34 mld zł. Największe kwoty zostały wypłacone dla województw: mazowieckiego (ponad 48,8 mld zł), wielkopolskiego (około 41,5 mld zł) oraz lubelskiego (około 33,0 mld zł).