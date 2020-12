ARiMR płaci za chryzantemy

8,5 mln zł trafiło na konta bankowe ponad 700 wnioskodawców.

Jak informuje ARiMR, ruszyła wypłata rekompensat dla posiadaczy chryzantem, którzy z powodu pandemii koronawirusa i nakazu zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych nie mogli sprzedać kwiatów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała im do tej pory łącznie prawie 8,5 mln zł. Pieniądze trafiły na konta bankowe ponad 700 wnioskodawców.

O pomoc finansową do ARiMR w łącznej kwocie prawie 86,6 mln zł wystąpiło ponad 5,3 tys. producentów i sprzedawców chryzantem. Złożyli oni wnioski o rekompensaty za ponad 7,3 mln sztuk roślin.

Wysokość wsparcia wynosi 20 zł za chryzantemę w doniczce oraz 3 zł za kwiat cięty.

Rekompensaty wypłacane są tym posiadaczom chryzantem, którzy do końca listopada wywiązali się z obowiązku dostarczenia do Agencji pokwitowań za przekazanie kwiatów do wykorzystania, jak i do utylizacji.

Pieniądze trafią na ich konta do końca tego roku.

