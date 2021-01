ARiMR podsumowuje 2020 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła beneficjentom w 2020 roku ok. 29 mld zł. Pieniądze te trafiły do rolników głównie w ramach płatności bezpośrednich, wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomocy krajowej oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Nieco ponad połowę zrealizowanych w 2020 roku wypłat - 15,69 mld zł, stanowią płatności w ramach dopłat bezpośrednich. Z tej kwoty 10,4 mld zł to zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za rok 2020. Pozostałe pieniądze zostały przekazane rolnikom w ramach dopłat za 2019 r. oraz płatność końcowych za 2020 r. Wypłaty tegorocznych zaliczek rozpoczęły się tradycyjnie w połowie października i trwały do końca listopada. Ich wysokość wynosiła 70 proc. należnych płatności. Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w tym roku 1,3 mln rolników. Od 1 grudnia Agencja realizuje płatności końcowe, a ich realizacja potrwa do końca czerwca 2021 roku.

W 2020 roku przeprowadzono 31 naborów w ramach 21 działań i poddziałań finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Rolnicy złożyli w nich łącznie ok. 289 tys. wniosków, nie licząc wniosków złożonych w ramach płatności obszarowych finansowanych z PROW. Najwięcej wpłynęło ich w ramach działania "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" – wsparcie otrzymało ponad 180 tys. rolników, trafiło do nich ok.1,2 mld zł. Drugim najbardziej popularnym pod względem liczby złożonych wniosków o wsparcie działaniem – ponad 45 tys., był "Dobrostan zwierząt". Na trzecim miejscu pod względem zainteresowania znalazła się "Restrukturyzacja małych gospodarstw". O ten rodzaj premii ubiegało się blisko 18 tys. rolników. W 2020 roku ARiMR wypłaciła 10,2 mld zł w ramach PROW na lata 2014-2020.

W 2020 roku wdrożono kilka specjalnych programów finansowanych z budżetu krajowego. Wśród nich znalazła się, uruchomiona na początku listopada pomoc dla producentów lub sprzedawców chryzantem, którym zagrażała utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią. Wnioski o takie wsparcie złożyło ok. 5,4 tys. podmiotów na kwotę 78,8 mln zł. Z kolei blisko 400 mln zł zostało wypłacone ponad 59 tys. rolników, którzy w 2019 roku ponieśli straty spowodowane przez suszę lub inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Uruchomiona został także pomoc dla producentów trzody chlewnej na wyrównanie dochodu utraconego w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). Wnioski o takie wsparcie można było składać do 21 grudnia. Do końca roku zarejestrowano ok. 2 tys. takich wniosków, a wynikająca z nich kwota to blisko 60 mln zł. Specjalna pomoc w łącznej wysokości 175 mln zł została przewidziana dla hodowców trzody chlewnej, którym w związku z sytuacją spowodowaną wirusem groziła utrata płynności finansowej. Wnioski o takie wsparcie złożyło blisko 10,5 tys. rolników, a wynikająca z nich kwota szacowana jest na ok. 155 mln zł. Ostateczna kwota pomocy będzie znana po rozpatrzeniu złożonych wniosków. Termin ich złożenia upłynął 21 grudnia. Z kolei do 30 grudnia rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na zakup komputera dla swoich dzieci. Warunkiem ubiegania się o wsparcie było m.in. posiadanie co najmniej dwójki dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 oraz uzyskanie dochodu nieprzekraczającego 1200 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Ze wstępnego podsumowania wynika, że wnioski o taką pomoc złożyło nieco ponad 28 tys. rolników. W ramach pomocy krajowej do rolników trafiło w 2020 r. 2,07 mld zł.

Natomiast w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 w 2020 r. złożono łącznie 2853 wnioski w 33 naborach. Najwięcej, bo aż 1224, dotyczyło pomocy na "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej". Łączna kwota wypłat z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 w 2020 roku wyniosła 0,54 mld zł.