ARiMR prowadzi dwa razy tyle spraw windykacyjnych, co rok temu

Zadłużenie wobec ARiMR wynosi 1 702 482 775,16 zł – w tym środki współfinansowania unijnego to 1 015 995 628,78.

W ubiegłym roku o tej porze mieliśmy na ten temat posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku na podanie przez ARiMR danych dotyczących aktualnego stanu spraw windykacyjnych czekaliśmy ponad miesiąc.

Jak wynika z nadesłanej wreszcie informacji, kwota dochodzona do zwrotu przez ARiMR wzrosła przez rok o pół miliarda - tj. o połowę ubiegłorocznej kwoty(w ubiegłym roku informowano o windykacji 1 153 079 558 zł).

Natomiast łączna kwota odzyskana od 2014 roku w wyniku windykacji wynosi 839 610 459,49 zł.

W ostatnim, 2019 roku odzyskano 121 491 566,39 zł – niemal tyle, co rok wcześniej (121 056 807 zł).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba aktywnych spraw windykacyjnych wraz z należnościami wynikającymi z nałożonych sankcji wieloletnich wynosi łącznie 43 736. To prawie dwa razy tyle, co rok wcześniej, kiedy to agencja prowadziła prawie 22 tys. spraw windykacyjnych. Informacja ta nie uwzględnia należności dochodzonych przez banki, a będących jedynie w nadzorze ARiMR. Ewidencję księgową powyższych należności prowadzą bezpośrednio banki.

Od 2014 roku umorzono należności na kwotę 76 907 377,53 zł.