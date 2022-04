Przedstawiony przez resort rolnictwa algorytm szacowania ostatecznej kwoty dopłat do nawozów wydawał się być bardzo skomplikowany. Jak wynika jednak z opublikowanego wzoru wniosku o dopłatę - ostatecznie ARiMR sama policzy, ile pieniędzy ma wypłacić rolnikowi.

Od dziś, tj. od 25 kwietnia - można składać wnioski o dopłaty do nawozów.

Nabór wniosków potrwa do 16 maja br.

ARiMR opublikowała już wniosek o dopłaty do nawozów oraz instrukcję jego wypełniania. Co wydaje się być ważne, we wniosku nie ma rubryki, w której rolnicy musieliby wpisać - wyliczoną przez siebie za pośrednictwem przedstawionego wcześniej skomplikowanego algorytmu - wysokość należnej dopłaty do nawozów. Oznacza to więc, że ARiMR sama policzy, ile pieniędzy ma wypłacić rolnikowi.

Dopłaty do nawozów będą wypłacane za zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Co bardzo ważne: zanim rolnicy złożą wnioski o dopłaty do nawozów muszą wcześniej złożyć wniosek o płatności bezpośrednie.

Przypomnijmy, do wniosku o dopłaty do nawozów należy dołączyć:

- kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

- opcjonalnie producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez - w przypadku gdy rolnik nie dostarczy takich faktur, wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi i przyspieszenia weryfikacji wniosku, producent rolny może za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) przesłać wykaz zakupionych nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, tj. wprowadzić i przesłać informacje z dokumentów potwierdzających zakup nawozów mineralnych, których kopie zostały dołączone do wersji papierowej wniosku.

Średnie ceny typów nawozów mineralnych według MRiRW (cena z VAT):

Wiemy już też, jakie średnie stawki za nawozy wyliczyło ministerstwo rolnictwa dla rolników, którzy nie mają starych faktur:

Azotowe do 20% N - 2081,78 zł/t

Fosforan amonu 18% N 46% P2O5 - 2081,78 zł/t

Mocznik i inne od 38%N - 1580,38 zł/t

Nawozy wieloskładnikowe NPK - 1852,62 zł/t

Nawozy NPK z mikroelementami - 2227,20 zł/t

RSM i inne 25-30%N - 929,48 zł/t

Saletra amonowa i inne od 30%N - 1235,80 zł/t

Saletrzak i inne 26-28%N - 1108,20 zł/t

Siarczan amonu i inne 20-21%N+S - 1025,16 zł/t

Siarczan potasu - 3042,22 zł/t

Sole potasowe - 1617,02 zł/t

Superfosfat do 20% P2O5 - 964,84 zł/t

Superfosfat 24-46%P2O5 - 1629,51 zł/t.

W załączeniu wzór wniosku o dopłaty oraz ogłoszenie Ministra Rolnictwa w sprawie średnich cen nawozów.