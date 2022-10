Nawozy trochę potaniały, ale dopiero po sezonie. Po ile będą na przednówku? Wszystko na to wskazuje, że Komisja Europejska chce regulować ich ceny. Ministrowie rolnictwa krajów UE są już po słowie w tej sprawie.

Czy działania wobec ryku nawozów, które ogłosi Komisja Europejska obniżą koszty produkcji?

Czego można się spodziewać po komunikacie, który zostanie upubliczniony 9 listopada br.? Co ustalili ministrowie rolnictwa?

Komisja Europejska wyłoży karty na stół. Dowiemy się, które kraje i w jaki sposób pomagają swoim rolnikom po wybuchu wojny w Ukrainie?

Wiele rozstrzygnęło się w tej kwestii w minionym tygodni. 17 października br. odbyła się rada ministrów rolnictwa i właśnie na niej zostały uzgodnione kierunkowe działania Komisji Europejskiej.

9 listopada będziemy mądrzejsi

Po spotkaniu ministrów niewiele wiadomo, bo zarówno Zdenek Nekula, czeski minister rolnictwa trzymający obecnie prezydencję, jak i Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa byli bardzo tajemniczy. Podczas spotkania z dziennikarzami, Zdenek Nekula powiedział jedynie: „jestem przekonany, że 9 listopada, kiedy komisja opublikuje komunikat więcej dowiemy się na temat dostępnych opcji dla rynku nawozów”. Nic nie odrzekł w tej sprawie nawet wtedy, gdy pytano go o oczekiwania krajów członkowskich wobec Komisji Europejskiej.

Truizmami dzielił się tego dnia z dziennikarzami Janusz Wojciechowski. Powiedział, że Komisja przygotuje komunikat i że rozpatruje trzy opcje dla rynku. – Trzy kwestie w komunikacie muszą się znaleźć, pierwsza to jak pomóc producentom nawozów, bo fabryki stanęły, druga, jak pomóc rolnikom i trzecia jak zredukować użycie nawozów w dłuższej perspektywie bez zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego – oświadczył komisarz.

Być może nawozy są obecnie tańsze nie tylko dlatego, że mamy przednówek i że nie ma na nie popytu ze strony rolników, ale także z powodu oczekiwanego komunikatu ze strony Komisji Europejskiej. Rynek spodziewa się regulacji cen już od jakiegoś czasu? Zresztą tu i ówdzie słychać, że Komisja pozwoli państwom członkowskim regulować ceny nawozów, a ich sprzedażą miałyby zająć się rządowe agendy.

Pomoc publiczna i KPS do weryfikacji?

Podczas wspomnianej konferencji prasowej dziennikarze dociekali czy Komisja Europejska w związku z trudną sytuacją na rynku zamierza ponownie negocjować Krajowe Plany Strategiczne? Spekulacje uciął Janusz Wojciechowski, który oświadczył, że Komisja nie ma takich planów. Jedynie dokona przeglądu Krajowych Planów Strategicznych pod kątem możliwości optymalizacji zużycia nawozów mineralnych i pokaże, jak poszczególne rządy krajów członkowskich UE zamierzają poradzić sobie z trudną sytuacją na tym rynku i w jaki sposób będą mobilizować rolników do korzystania z rozwiązań technologicznych rolnictwa precyzyjnego. Wojciechowski ubolewa, czemu dał wyraz 17 października, że takich rozwiązań w planach strategicznych jest zdecydowanie za mało.

Komisja Europejska pokaże także, jak kraje członkowskie Wspólnoty pomogły rolnikom na podstawie rozporządzenie z marca br. (rozporządzenie z 23 marca, UE 2022/467) w którym zostały podane maksymalne dopuszczane kwoty pomocy publicznej dla poszczególnych krajów. Polska w ramach tej zgody, postanowiła dopłacać producentom rolnym do zakupu nawozów. Rolnicy złożyli wnioski opiewające w sumie na 2,6 mld złotych, nie wykorzystując dostępną pulę pieniędzy. Pierwotnie rząd zamierzał wydać około 4 mld złotych na te dopłaty. Zgoda Komisja na pomoc publiczna adresowaną z budżetu krajowego dla polskich rolników wynosiła blisko 45 mln euro. Każdy kraj mógł powiększyć trzykrotnie przypisaną jemu kwotę. W sumie w całej Unii Europejskiej na pomoc rolnikom mogła być przeznaczona ogromna suma pieniędzy. Do tej pory rządy państw członkowskich wydały ponad 400 mld euro na dofinansowanie rolnictwa. Największą pomoc udzieliły swoim rolnikom dwa kraje: Niemcy i Holandia – w sumie do sektora agro z tych państw popłynęło 90% dotychczasowej udzielonej pomocy.

Sytuacja rolników jest trudna, ale nie we wszystkich krajach. W trzech unijnych państwach ceny zbytu surowców rolnych pokrywają rosnące koszty produkcji. Dowiedzcie się, którzy ministrowie rolnictwa mają spokojniejsze głowy? W których krajach sytuacja jest najtrudniejsza? Czego można się spodziewać po komunikacie Komisji Europejskiej, który zostanie opublikowany 9 listopada br.?

Radosław Iwański i Iwona Dyba zapraszają na kolejną porcję komentarzy.