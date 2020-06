Będą wyższe zaliczki dopłat

W tym roku zaliczki dopłat będą wypłacane od połowy października – zapowiada minister rolnictwa.

Zwiększyła się operatywność, sprawność i szybkość wypłat ARiMR – poinformował Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej, podsumowującej dwa lata pełnienia przez niego funkcji ministra rolnictwa.

- W tym roku również będziemy najszybciej, jak to jest możliwe - wiąże nas przepis unijny, ale od połowy października wypłacimy rolnikom zaliczki – zapowiedział. - Agencja jest do tego przygotowana. Postępuje informatyzacja agencji.

Jak podkreślił minister, prezes ARiMR Daniel Obajtek podjął słuszną decyzję o rozbudowywaniu działu informatycznego agencji, co uwolniło agencję od konieczności opłacania zewnętrznych firm. Można teraz szybciej reagować na potrzebę zmian w systemie. Przejawia się to na przykład w zwiększeniu szybkości wypłaty dopłat bezpośrednich, a rolnicy oczekują, aby były wypłacone jak najszybciej.

- W tym roku zakończyliśmy do końca wypłaty dwa miesiące przed terminem te pieniądze trafiły do rolników – mówił minister. – Ale ważny jest też ten pierwszy miesiąc. W 2012 roku w pierwszym miesiącu wypłacono 9 procent. W trzynastym - 16 procent, w czternastym – 17 procent, w piętnastym – 20 procent, a w ostatnim roku - 60 procent. W pierwszym miesiącu. To pokazuje, że instytucja przygotowana, w którą inwestujemy, jest w stanie sprawnie i szybko realizować to, czego rolnicy od niej oczekują.

W tym roku, w związku z pandemią, Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie umożliwiające państwom członkowskim zwiększenie zaliczek na płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich przed zakończeniem kontroli na miejscu, a także rozporządzenie zapewniające znaczną elastyczność w odniesieniu do kontroli na miejscu.

Więcej: Zaliczki dopłat w 2020 będą wyższe, a kontroli będzie mniej