Będzie 200 tys. zł premii dla młodego rolnika?

Kwota premii dla młodych rolników może wzrosnąć do 200 tys. zł. Ale dopiero w nowej WPR.

O podwyższenie kwoty pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wnioskował do resortu rolnictwa w marcu br. samorząd rolniczy.

Ministerstwo właśnie odniosło się do tej kwestii, informując KRIR, że.... póki co, nie ma potrzeby zwiększania wysokości obecnej premii. Kwota 150 tys. jest pomocą w zupełności wystarczającą.

- Ustalając ww. stawkę pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” PROW 2014-2020 (a także poprzednie stawki) kierowano się zasadą, że kwota premii dla młodych rolników w kolejnych programach rozwoju obszarów wiejskich jest dostosowywana średnio co kilka (cztery lub pięć) lat do wzrastających kosztów prowadzenia działalności rolniczej (wzrost cen wybranych czynników produkcji w rolnictwie: maszyn i narzędzi rolniczych, paliw, materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, pasz, a także średnich cen użytków rolnych), jak również do wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto - informuje samorząd rolniczy resort rolnictwa.

- Ponadto określając kwotę premii dla młodych rolników brano również pod uwagę średnią wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020. W czasie, kiedy wysokość pomocy dla młodych rolników ustalano na poziomie 150 tys. zł, średnia wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” wynosiła 174 tys. zł, czyli mniej niż 200 tys. zł - podkreśla MRiRW.

- Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że podwyższenie kwoty premii dla młodych rolników od najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie jest możliwe. Taka zmiana nie byłaby bowiem zgodna z przyjętą zasadą, a ponadto wymagałaby zmiany PROW 2014-2020, jak również zmiany przepisów krajowych - informuje resort, ale jednocześnie zaznacza, że w dniu 2 marca 2021 r. zostało opublikowane, a w dniu 3 marca br. weszło w życie, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 389).

Zdaniem ministerstwa, przepisami ww. rozporządzenia zostały wprowadzone zmiany korzystne dla wnioskodawców i beneficjentów, polegające przede wszystkim na przesunięciu maksymalnego terminu realizacji biznesplanu i złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r., jak również aktualizacji szczegółowego wykazu kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych i rodzajów dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.

- Jednocześnie należy wskazać, że w przyszłym okresie programowania, zgodnie z projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, kwota premii dla młodych rolników mogłaby wzrosnąć do 200 tys. zł - podkreślono w odpowiedzi do KRIR.