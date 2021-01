Będzie dodatkowy nabór na Modernizację gospodarstw rolnych – obszar D

Według informacji jaką uzyskała Podlaska Izba Rolnicza, w czerwcu br. planowany jest dodatkowy nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" - obszar D. Ale podlascy rolniczy samorządowcy proszą ministra rolnictwa o wcześniejszy termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn i sprzętu do gospodarstw.

Według zaktualizowanego pod koniec 2020 r. harmonogramu naborów PROW, dysponując środkami jeszcze z puli na lata 2014-2020, ARiMR planowała w tym roku nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych”, ale w obszarze nawadnianie w gospodarstwie. Faktem jest jednak, że zastrzeżono wówczas, że z uwagi na toczące się prace nad zmianą PROW 2014–2020 harmonogram ten może zostać uzupełniony jeszcze o inne nabory i – jak wynika z informacji jaką właśnie uzyskała Podlaska Izba Rolnicza - w czerwcu planowany jest dodatkowy nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" - obszar D, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014-2020.

Ale zdaniem podlaskiego samorządu rolniczego, wczesna wiosna to lepszy termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn i sprzętu do gospodarstw niż przewidywany na ten nabór czerwiec. Dlatego napisali w tej sprawie pismo do resortu rolnictwa.

- Z dużą aprobatą przyjęliśmy wiadomość o planach uruchomienia w 2021 roku naboru wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" - obszar D, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014-2020 – informuje Grzegorza Pudę, ministra rolnictwa Zarząd PIR.

- Wraz z tą informacją doszły do nas pogłoski jakoby nabór miał być uruchomiony w czerwcu, dlatego też występujemy z wnioskiem, aby w przypadku wyżej wspomnianego działania miało to miejsce w marcu czy kwietniu, kiedy rolnicy mają więcej czasu na zebranie i opracowanie indywidualne, czy też z doradcą, wniosków aplikacyjnych o przyznanie wsparcia. Należy mieć na uwadze, iż rolnicy rozpoczynają inwestycje w swoich gospodarstwach głównie na wiosnę - napisał Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Jednocześnie wskazał, że dla tak ważnego dla rolników naboru, czerwiec nie jest dobrym czasem. Rozpoczynają się bowiem wówczas intensywne prace polowe - od sianokosów po żniwa.

- Dlatego też w naszym mniemaniu marzec 2021 byłby terminem bardziej sprzyjającym potencjalnym beneficjentom pomocy – podkreśla w piśmie do ministra Pudy Prezes PIR - jak również byłby korzystny dla instytucji wdrażającej, czyli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo wnioski o pomoc byłby staranniej przygotowane.

Kilka dni wcześniej Podlaska Izba Rolnicza złożyła też wniosek do resortu rolnictwa, by m.in. w ramach wsparcia "Restrukturyzacji małych gospodarstw" zwiększyć wielkość ekonomiczną gospodarstw, które kwalifikują się do pomocy do 16 tys. euro (żeby więcej gospodarzy mogło z niej skorzystać).