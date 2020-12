Będzie zwolnienie z KRUS po drugiej fali koronawirusa?

Tarcza 5. 0 przewiduje zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. A co ze składką KRUS dla rolników?

Zapytaliśmy w MRiRW, czy przewiduje się uwzględnienie rolnictwa w kolejnych tarczach po pandemii? Np. zwolnienie z KRUS?

Jak wynika z odpowiedzi – nic takiego nie jest brane pod uwagę.

Przypomnijmy, że rolników zwolniono tylko z opłacania składki KRUS za II kwartał o wartości 300 milionów, a jej druga część - ponad 800 milionów – pozostała do zapłacenia.

Ministerstwo poinformowało tylko o tym, jakie kroki podjęto w celu pomocy rolnikom w poprzednio przyjmowanych tarczach antykryzysowych – pełna odpowiedź w załączniku.

Nie mamy też wyjaśnień ze strony ministerstwa w związku z pytaniami, jakie nasuwają się po zapowiedzi pomocy „chryzantemowej”. Otóż przy jej ustanowieniu w rozporządzeniu RM z 2 listopada nastąpiło zróżnicowanie sytuacji "posiadaczy chryzantem prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą" i "posiadaczy chryzantem będących producentami rolnymi". Pytaliśmy wobec tego, czy pomoc dla rolników nie obciąży limitu de minimis w rolnictwie i co to znaczy, że będzie udzielana "od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie" - czy będzie to szybciej, niż odnowi się limit? Odpowiedzi nie ma. Zwróćmy uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem KE 2019/316 z 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym udzielanie (a i ustanawianie) nowej pomocy de minimis jest niemożliwe w sytuacji wyczerpania limitu krajowego de minimis – a z taką właśnie sytuacją mamy w tym roku znów do czynienia.

Od miesiąca czekamy też na odpowiedź ministerstwa na pytanie wywołane oficjalnymi wypowiedziami przedstawicieli ministerstwa: jakiej pomocy i komu (proszę o podanie kwot i rodzaju udzielonej pomocy) dotychczas udzielono w rolnictwie z "funduszu Covid" i co to za fundusz?

Odpowiedzi nie ma. Dziś MRiRW podało informację, że pomoc z PROW po koronawirusie obejmie też prowadzących tucz nakładczy.

Może więc i składka KRUS doczeka się zainteresowania?