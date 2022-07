Bioasekuracja: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o refundację wydatków

Tylko do 22 lipca 2022 r. hodowcy trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją, fot. shutterstock

Tylko do 22 lipca 2022 r. hodowcy trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Dotychczas do ARiMR wpłynęło 486 wniosków o to wsparcie.

Dokumenty konieczne do wniosku o refundację wydatków poniesionych na bioasekurację należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Można złożyć je osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej mogą ubiegać się o zwrot do 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje bioasekuracyjne, tj.: zakup mat dezynfekcyjnych;

zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;

zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;

zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;

przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć: faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;

oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach dotyczących postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dofinansowanie udzielane jest w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Nabór o taką pomoc rozpoczął się 20 czerwca 2022 r.

