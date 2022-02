Blisko 15,92 mld zł dopłat na kontach rolników

Do 11 lutego 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ok. 13,24 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ponad 2,67 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Według danych Agencji, w ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł.

Od 18 października do 30 listopada 2021 r. wypłacane były zaliczki. W tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły dopłaty bezpośrednie w kwocie ok. 9,88 mld zł, a ponad 858 tys. otrzymało 2,21 mld zł w postaci płatności obszarowych z PROW.

1 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces przekazywania płatności końcowych – jest na to czas do 30 czerwca 2022 r.

W sumie - do 11 lutego 2022 r. ARiMR wypłaciła rolnikom ok. 13,24 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ponad 2,67 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Agencja zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by wszystkie środki znalazły się na kontach bankowych jak najszybciej.

- Prosimy, aby oczekujący na wypłaty sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont. Jeżeli okażą się one nieaktualne, pieniądze nie będą mogły być przekazane. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku należy zgłaszać w biurach powiatowych Agencji - wciąż apeluje biuro prasowe ARiMR.