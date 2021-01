Blisko 5 tys. nowych biznesów na wsi

Z końcem 2020 ARiMR zamknęła przyjmowanie wniosków od rolników, którzy z budżetu PROW na lata 2014-2020 chcieli uzyskać pomoc na odtworzenie potencjału produkcji rolnej, premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.

O „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” mógł ubiegać się każdy rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogły starać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, a także te, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą. O wsparcie mogli się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy swój biznes na wsi już prowadzą i chcą poszerzyć go o nowy rodzaj działalności.

Wysokość wsparcia, jakie można uzyskać od ARiMR uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które wnioskodawca stworzył lub planuje utworzyć w swojej firmie. Wynosi ona w przypadku jednego miejsca pracy - 150 tys. zł, dwóch - 200 tys. zł, trzech i więcej - 250 tys. zł.

W zakończonym 31 grudnia 2020 r. naborze zarejestrowano dotychczas 4 747 wniosków o pomoc w założeniu nowego biznesu na wsi - wynika z danych przekazanych przez ARiMR. Najwięcej nowych biznesów chcą założyć rolnicy w woj. lubelskim i wielkopolskim. Nie są to dane ostateczne - w najbliższych dniach będą jeszcze doliczane wnioski, które zostały wysłane pocztą.

Z kolei pomoc na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” skierowana jest do rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi (m.in.: przymrozkami wiosennymi, suszą, powodzią), bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wsparcie mogą uzyskać rolnicy poszkodowani w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Podstawowym warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wykazanie wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach na poziomie co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z epidemią afrykańskiego pomoru świń, o pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF. Wymogiem jest, aby w dniu wydania tej decyzji wybite świnie stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będącej w posiadaniu gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką mogą otrzymać rolnicy w przypadku tego naboru wynosi 300 tys. zł z tym, że nie może ona przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W ramach zakończonego naboru zarejestrowane zostały 24 wnioski. Agencja zastrzega, że również w tym przypadku, nie są to dane ostateczne, ponieważ rolnicy mogli składać wnioski za pośrednictwem Poczty Polskiej i być może część zainteresowanych skorzystała z tej możliwości.

30 grudnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000". O wsparcie wystąpiło 196 rolników, a łączna wartość wnioskowanej pomocy wyniosła prawie 32,4 mln złotych. Ostateczna liczba wniosków oraz wynikająca z nich kwota może być wyższa, gdyż rolnicy mogli również wysyłać dokumenty pocztą i nie wszystkie zdążyły dotrzeć do ARiMR.

O takie wsparcie mógł ubiegać się rolnik, jeżeli w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 hektar. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

Wsparcie na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” przyznaje się na przedsięwzięcia, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika - 60 proc.). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

Tegoroczny nabór dot. obszarów Natura 2000 był już trzecim przeprowadzonym w ramach PROW 2014 - 2020. Poprzednie odbyły się w 2017 r. i 2019 r. W ich ramach zawarto łącznie blisko 2,3 tys. umów z beneficjentami na kwotę ponad 342 mln zł.