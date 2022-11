Blokada na składanie wniosków z KPO? Wyjaśniamy o co chodzi

ARiMR uspokaja w sprawie składania wniosków z KPO, fot. shutterstock

Czy została już zamknięta możliwość składania wniosków z KPO? - zaalarmowała z samego rana redakcję farmer.pl rolniczka zainteresowana złożeniem wniosku o pomoc na wymianę dachu z azbestu. - Przecież można to było składać do dziś, prawda? - dopytywała. Wyjaśniamy o co chodzi.

Jak już dziś przypominaliśmy, tylko do 15 listopada br. można starać się o pomoc na wymianę pokryć dachowych na budynkach gospodarskich wykonanych z materiałów zawierających azbest. Czytaj więcej Jeszcze tylko dziś można starać się o pomoc na wymianę dachu z azbestu w gospodarstwie Od rana jednak dostajemy informacje, że system przyjmowania wniosków nie działa. - Czy została już zamknięta - i to przed czasem - możliwość składania wniosków z KPO? Przecież można to było składać do dziś, prawda? - dopytywała jedna z rolniczek i na dowód wysłała nam zrzut z ekranu komputera: fot. czytelniczka farmer.pl Na problem z systemem zwrócili też uwagę rolnicy jednej z sieci społecznościowej: Z szybkim pytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się więc do Biura Prasowego ARiMR. - Szanowna Pani Redaktor, dziękujemy za informację. Problem został rozwiązany i system składania wniosków za pośrednictwem platformy usług elektronicznych działa poprawnie. Wnioski na „Wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest” można składać do 15 listopada 2022 roku - poinformowało nas Biuro Prasowe Agencji.

