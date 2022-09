Jakie potrzeby mają kobiety z terenów wiejskich? Okazuje się, że bardzo konkretne. Marzą bowiem o.... plenerowej siłowni, glebogryzarce, przenośnej kuchence oraz o kopaczce do ziemniaków. I dzięki programowi TalentA, którego pomysłodawcą i sponsorem jest firma Corteva, ich marzenia już niebawem staną się rzeczywistością!

O programie TalentA, którego pomysłodawcą i sponsorem jest firma Corteva Agriscience pisaliśmy już w lipcu br.:

Jak informowaliśmy, Panie, które zainteresowały się programem TalentA, miały także możliwość wzięcia udziału w konkursie grantowym. Przez wakacje pracowały nad propozycjami projektów, które chciałyby zrealizować w swojej lokalnej społeczności za pieniądze udostępnione przez firmę Corteva. Ostatecznie złożono 6 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 16 września br. na Zamku w Krasiczynie (koło Przemyśla).

Kto napisał najciekawszy projekt? Otóż Rada Ekspertów Konkursu postanowiła przyznać:

I miejsce – nagroda w wysokości 10 000 $ - Pani Alicji Kożuch

II miejsce – nagroda w wysokości 6 000 $ - Pani Teresie Kwasiżur

III miejsce – nagroda w wysokości 4 000 $ - Pani Elżbiecie Moskowicz

Gratulujemy!

Zwyciężczynie konkursu, przedstawiciele lokalnych władz oraz Corteva Agriscience, fot. A.Kozłowska

Aktywne kobiety na wsi

- Mieszkam we wsi Kniażyce, gmina Fredropol, jestem rolniczką. Mam małe gospodarstwo rolne, ale oprócz tego działam w Kole Gospodyń Wiejskich i jestem prezesem stowarzyszenia na rzecz rozwoju Kniażyc - mówi Alicja Kożuch. - Nagroda, którą wygrałam zostanie przede wszystkim przeznaczona na budowę siłowni zewnętrznej (plenerowej), ale też na zakup glebogryzarki, którą Panie będą sobie mogły pożyczać. Będzie im łatwiej spuchniać ziemię w swoich przydomowych ogródkach czy poletkach warzywnych. Jeśli chodzi o siłownię, to mamy już ogrodzony plac zabaw, na który przychodzą nasze panie, rolniczki z dziećmi, ale żeby się nie nudziły i miały możliwość też aktywnego spędzania czasu - chcielibyśmy tam też zbudować właśnie tę plenerową siłownię - dodaje.

- Myślę, że zainteresowanie siłownią będzie bardzo duże. Wykonując pierwsze rozpoznanie potrzeb w kontekście opracowania projektu grantowego - wszystkie panie z Kniażyc bardzo za tym pomysłem głosowały. Poza tym, nasza miejscowość leży tuż przy granicy z Przemyślem, i na nasz plac zabaw przyjeżdża sporo "miastowych", więc myślę że wiele osób będzie korzystać z tej siłowni - podkreśla w rozmowie z farmer.pl Pani Alicja.

Przenośna kuchenka

Pani Teresa Kwasiżur, jest przewodniczącą KGW w Babicach, gmina Krzywcza (woj. podkarpackie). - Prowadzę małe gospodarstwo, na potrzeby własne i rodziny. Nagroda, jaką otrzymałam w konkursie Corteva, zostanie przeznaczona na zakup garnków i przenośnego taboreta gazowego (grzewczego) dla KGW z Babic, ale z tego sprzętu będą też korzystały inne koła gospodyń wiejskich z gminy Krzywcza, których jest siedem - informuje Pani Teresa.

Jak przyznaje, jej i jej koleżankom rolniczkom z Babic i z innych okolicznych wsi bardzo zależało zwłaszcza na taborecie grzewczym. Z racji położenia geograficznego, Panie były w ostatnich miesiącach i są nadal bardzo zaangażowane w przygotowywaniu posiłków dla uchodźców z Ukrainy. Posiadanie takiego przenośnego sprzętu, między innymi bardzo ułatwi im niesienie takiej pomocy.

Poza tym, pieniądze z wygranego konkursu grantowego planują przeznaczyć na kurs wyplatania koszyków z wikliny oraz podnoszenie wiedzy z zakresu wypieku tradycyjnych, regionalnych chlebów.

Kopaczka do ziemniaków

- Naszą wygraną przeznaczymy na zakup kopaczki do ziemniaków - przyznaje Pani Elżbieta Moskowicz. - Chodzi nam o taką dwurzędową, u nas w wiosce takiej nie ma. I będzie do niej można kupić przystawki do warzyw. Nasz region - czyli okolice Fredropola, Kalwarii Pacławskiej i Arłamowa - jest taki właśnie ziemniaczany, każda z nas te ziemniaki sadzi w mniejszym czy większym areale i myślę, że wiele osób z tej kopaczki będzie korzystać, i to nie tylko z naszej wioski, w której jest 90 numerów - dodaje Pani Elżbieta.

- Kobiety już nie chcą za motykę łapać, bo jest ciężko. Kopaczka wykopie i będzie łatwiej ziemniaki pozbierać. Sprzęt będzie u mnie, mam czterech synów, oni o ten sprzęt będą dbać i go konserwować na przyszłe lata - zaznacza Pani Elżbieta Moskowicz.

Corteva planuje przeprowadzić kolejne edycje programu TalentA w naszym kraju.