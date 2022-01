Czy będzie zgoda KE na dopłaty do nawozów?

Czy Komisja Europejska zgodzi się na wprowadzenie przez Polskę dopłat do zakupu nawozów? O taką właśnie zgodę wystąpił do KE w pierwszych dniach stycznia Premier Mateusz Morawiecki.

Jak dowiedzieliśmy się w czasie dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, w pierwszych dniach stycznia br. Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie przez nasz kraj dopłat do zakupu nawozów dla rolników.

Jak tłumaczył minister Kowalczyk, to efekt wcześniejszych sygnałów ze strony KE, że - z uwagi na trudną sytuację na rynku nawozów zgłaszaną nie tylko przez Polskę, ale i inne kraje UE - rozważa ona wprowadzenie stosownych mechanizmów pomocowych, ale też że zachęca kraje członkowskie do wprowadzenia swoich mechanizmów.

- Stąd nasz wniosek o możliwość wprowadzenia dopłat do nawozów - przyznał wicepremier.

Henryk Kowalczyk dodał, że spodziewa się odpowiedzi KE w powyższej sprawie w ciągu trzech najbliższych miesięcy, bo tyle zazwyczaj potrzebuje Komisja na notyfikację tego typu zgody, a może szybciej, bo sytuacja jest nadzwyczajna.

Powiedział także, że we wniosku do KE znalazła się również prośba o zawieszenie opłaty klimatycznej (za handel CO2), którą płacą zakłady azotowe.

- Nie będzie to kwota aż tak znacząca jak potencjalne dopłaty, ale byłaby to jakaś cegiełka dołożona do ewentualnej obniżki cen nawozów, szczególnie azotowych - stwierdził minister Kowalczyk.