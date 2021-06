Czy rolnicy skorzystali z PROW?

Jedni tak, inni - nie. Wszyscy wskazują jednak na możliwości, jakie niesie PROW, a niektórzy także na trudności w dostępie do środków.

Niedawno pytaliśmy, czy PROW jest nadzieją dla rolników?

Dziś oddajemy głos samym rolnikom, którzy mówią, czy i jak korzystają z programu.

Marek Rzątkowski:

Korzystałem z poprzedniego PROW, a teraz niestety już nie mogę złożyć wniosku – mówią, że mam za wysokie przychody. Hoduję trzodę chlewną w cyklu zamkniętym, zysk z tego do niedawna był niewielki, mimo to nie spełniam wymogów. Soja droga, premiksy też podrożały, a trzoda jest tania. Ale PROW nie przysługuje. Szkoda, bo potrzebuję teraz dużego rozrzutnika. Stary jest już za mały na moje potrzeby. Około 400 tysięcy złotych trzeba, gdyby tak połowa była z PROW, to byłoby mi łatwiej kupić. Pola mam niby w tej samej gminie, ale bardzo rozrzucone, ok. 20 km, trzeba dużych rozrzutników. Wniosku nawet nie chcieli mi napisać, powiedzieli od razu, że nie przejdzie.

Kiedyś dostałem ze starego PROW dotację na ciągnik, kupiłem wtedy duży ciągnik Valtra. Niestety teraz muszę już wszystko za swoje własne pieniądze kupować. Korzystam tylko z płatności JPO, zazielenienia i ONW. ONW to też jest z PROW, nawet tego kiedyś nie wiedziałem, że to z tych samych pieniędzy płacą.

Jakoś trzeba sobie radzić, liczę na pomoc maszyn syna, bo on nawet drugi raz może teraz wziąć pomoc na „Modernizację”, wciąż ma odpowiednie dochody.

Tomasz Rzątkowski:

Skorzystałem z „Młodego rolnika” (kupiłem ziemię) i „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach poprzedniego PROW. Wczoraj podpisałem kolejną umowę z „Modernizacji” – teraz kupię dwie przyczepy do zboża i dwie lawety do sianokiszonki, a także opryskiwacz zawieszany. Wnioski przygotował mi prywatny doradca. Nigdy nie miałem problemów ze spełnieniem wymogów. Teraz trochę trwało tłumaczenie, dlaczego chcę dwie przyczepy – a potrzebuję ich, bo mam odległe pola, a zebrać trzeba szybko i chcę zwiększyć hodowlę.

Nie jest łatwo to uzyskać, a - szczerze mówiąc - niektórzy nie mają pojęcia, o co chodzi i trzeba wszystko długo tłumaczyć. Najlepiej jakby sami przyjechali, zobaczyli na własne oczy jak jest i o co chodzi - i przyznali, albo nie. A tak to trzeba tłumaczyć i gromadzić kolejne papiery. Sama umowa to ponad 50 stron.

Jestem zadowolony z tej pomocy, chciałbym tylko, żeby maszyny były tańsze. Dilerzy od razu pytają, czy kupuje się „na wniosek”, czy za gotówkę. Bywa, że „na wniosek” jest drożej. Poza tym maszyny bardzo zdrożały, odkąd jest PROW. To co się sprzedaje z gospodarstwa, wciąż tanieje, ale to, co trzeba kupić, jest coraz droższe – zwłaszcza ostatnio.

Zbigniew Pawłowski:

Z pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej korzystam od wielu lat. Zaczęło się od SAPARD-u, „Młodego rolnika”, z PROW 2007-2013 – skorzystałem z „Modernizacji gospodarstw rolnych” i kupiłem maszyny. W 2020 roku część gospodarstwa przejął syn i on też już skorzystał z „Młodego rolnika” w ramach PROW 2014-2020.

Przy przygotowywaniu wniosku zawsze korzystam z pomocy doradcy z ODR-u, to oni wszystko mi załatwiają, ja tylko dostarczam dokumenty – i mogę powiedzieć, że papierologii jest coraz więcej. Przecież ARiMR ma wgląd we wszystkie dokumenty gospodarstwa, ale i tak trzeba to dołączyć i dostarczać przy wniosku. To jest pomyślane tak, jakby się chciało zniechęcić rolnika do korzystania, bo może nie będzie mu się chciało tego zrobić i nie skorzysta. Agencja nie informuje o przepisach i ich zmianach, a potem wnioski odrzuca, bo to rolnik ma obowiązek znać prawo – chociaż urzędnik już w momencie składania wniosku mógłby powiedzieć, że czegoś brakuje. Ignorancja urzędników jest często spotykana, mnie dotknęło to przy „Rolnictwie zrównoważonym”. Odwoływaliśmy się, być może nawet agencja miała rację, ale można to było inaczej załatwić. Jeśli chodzi o działania, to dostaliśmy to, na co składaliśmy wnioski. Żadnych oporów nie było.