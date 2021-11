Dla kogo dopłaty i ubezpieczenie w KRUS od 2023 r.?

Trzy lata zajęły Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej, a potem Radzie Unii Europejskiej prace nad nową Wspólną Politykę Rolną na lata 2022 – 2027. Uzyskała ona ostateczną akceptację Parlamentu Europejskiego 23 listopada br. W Polsce ciągle trwają prace nad definicją aktywnego rolnika, która będzie kluczowa do wskazania tych, którzy w nowej perspektywie finansowej będą pobierali płatności bezpośrednie. Do rozstrzygnięcia pozostaje także kwestia przynależności takich osób do KRUS. Kto wobec tego będzie mógł ubezpieczać się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i korzystać z przywilejów, jakie niesie ze sobą obecność w rolniczym systemie ubezpieczeń?

Na te kwestie zwraca uwagę Jarosław Kalinowski, poseł do Europarlamentu. Mimo tego, że prace nad nową polityką rolną trwają od trzech, a Parlament Europejski dał jej ostateczną akceptację nadal nie wiele wiadomo w powyższych kwestiach.

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa przyznaje, że trwają prace nad definicją aktywnego rolnika i uszczelnieniem systemu rolniczych ubezpieczeń.

Rolnicy pytali wicepremiera o te sprawy na spotkaniu z nim, które miało miejsce 22 listopada br. w Pułtusku. – Bierzesz dopłaty, a nie uprawiasz ziemi, robisz to nielegalnie – przyznał Henryk Kowalczyk, dodają że obecnie nikt tego prawa nie egzekwuje.

W przededniu wejścia w życie nowej Wspólnej Polityki Rolnej nadal nie wiadomo jak będzie wyglądał w Polsce system płatności bezpośrednich i w jaki sposób będzie on powiązany z systemem ubezpieczeń rolniczych.

Posłowie Parlamentu Europejskiego w głosowaniu, które miało miejsce w Strasburgu 23 listopada br. przyjęli politykę rolną UE do 2027 r. To oznacza, że nie ma od niej odwrotu, a rolnictwo będzie realizowało cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Głosowanie poprzedziła debata parlamentarna. Tego dnia jeden z najbardziej krytycznych głosów nie na temat nowej WPR, ale Krajowego Planu Strategicznego, który implementuje nową WPR do krajowych realiów padły z ust Jarosława Kalinowskiego. Uważa on, że nasz krajowy plan nie jest doskonały, co więcej nadal nie wiadomo, kto będzie uprawniony do pobierania dopłat bezpośrednich?

Środki finansowe Wspólnej Polityki Rolnej są podzielone na dwa filary, o czym wiedzą rolnicy. Drugi filar to obecne działania PROW. W nowej polityce co najmniej 35% środków finansowych w nim zapisanych będzie wydawanych na realizację celów środowiskowych.

– To jeszcze nic strasznego – mówi Jarosław Kalinowski. Poseł do parlamentu zwraca uwagę na konstrukcję pierwszego filara nowej polityki rolnej, czyli na tę część, w której obecnie ulokowane są pieniądze na płatności bezpośrednie. – Co najmniej 25% pieniędzy z tej koperty finansowej będzie musiało być wydanych na ekoschmety – mówi. Rolnicy, którzy będą je realizowali, otrzymają za to premię, a ta premia wyniesie 30% płatności bezpośrednich. – Dlatego płatność podstawowa będzie pomniejszona w nowym WPR i wyniesie 117 euro, jeśli rolnicy będą wprowadzać w życie wspomniane schematy otrzymają wtedy dopłaty w wysokości 180 euro – przyznaje poseł.

Jarosław Kalinowski przyznaje, że bardzo niebezpieczna dla wypłacania dopłat bezpośrednich w Polsce jest kwestia definicji aktywnego rolnika. Wg niego podmiotem polityki rolnej powinni być ci, którzy orzą i sieją, czyli faktycznie pracują na roli. Tymczasem, poseł zwraca uwagę na fakt, że 80% podmiotów, które dziś otrzymują dopłaty nie prowadzą działalności rolniczej, a uprawiane grunty, około 50% z nich, zostały przekazane do produkcji na podstawie bezumownych dzierżaw. Oznacza to, że tych producentów omijają dopłaty, bo pobierają je ci, którzy nie parają się pracą w rolnictwie. To rodzi ogromne niebezpieczeństwo dla wypłaty płatności w nowym okresie programowania WPR, czyli w latach 2023 – 2027. – W jaki sposób wobec tego będą realizowane ekoschematy – dopytuje poseł – kto będzie pobierał dopłaty?

Jarosław Kalinowski chodzi za tą sprawą od kilku lat. Pokłada nadzieje w wicepremierze Henryku Kowalczyku, który stwierdził, że ci, którzy nie uprawiają ziemi, a biorą dopłaty robią to niezgodnie z prawem. – Trzeba upodmiotowić tych, którzy uprawiają ziemię – mówi Kalinowski – i pozwolić na pozostanie w systemie tym, którzy dotychczas pobierali płatności.

Poseł mówi, że ma gotowe rozwiązania prawne, które można wdrożyć do życia i oczekuje w tej sprawie zdecydowanego działania ze strony rządzących.

– Powszechnym zjawiskiem jest branie dopłat przez tych, którzy nie uprawiają gruntów, a to jest nielegalne – mówił Henryk Kowalczyk podczas spotkania z rolnikami w Pułtusku, które odbyło się 22 listopada br. – Ten, który jest właścicielem gruntów, a ich nie uprawia wyłudza dopłaty – przyznał wicepremier.

Rząd pracuje nad rozwiązaniami prawnymi i definicją aktywnego rolnika – powiedział Henryk Kowalczyk. Robi to po to – co przyznał – żeby uszczelnić system przed tymi, którzy mają hektar czy półtora gruntów rolnych i wchodzą w ten sposób do KRUS.