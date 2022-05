Do 25 czerwca można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można składać od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku; Fot. AK

Ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski można składać od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku. Nowością jest fakt, że do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz.







Wnioski można składać bezpośrednio do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Nowość pszenica orkisz w zestawieniu Jak wspominano wcześniej do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz. Minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla: pszenicy orkisz - 200 KG;

mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian

pszenicy orkisz - 200 KG. Czytaj więcej Na materiał siewny orkiszu uzyskasz dopłatę Które gatunki uprawne objęte są dopłatami? Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;

Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

Ziemniak. Jaka jest ustalona minimalna ilość wysiewu? Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku: 1) odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;

2) odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

3) pszenicy twardej – 150 kg;

3a) pszenica orkisz – 200 kg;

4) odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

5) odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;

6) odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

7) odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;

8) odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

9) pszenżyta – 150 kg;

10) owsa zwyczajnego – 150 kg;

11) owsa nagiego – 120 kg;

12) owsa szorstkiego – 80 kg;

13) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;

14) grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;

15) bobiku – 270 kg;

16) wyki siewnej – 80 kg;

17) soi – 120 kg;

18) ziemniaka – 2000 kg;

19) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;

20) mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

