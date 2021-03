Do końca tygodnia prawie wszystkie dopłaty bezpośrednie będą na kontach rolników?

Jeśli chodzi o płatności bezpośrednie, to w ciągu najbliższych kilku dni na konta rolników trafi prawie 514 mln zł – czyli mniej więcej trzy czwarte z pozostałych jeszcze do wypłacenia 762 mln zł.

ARiMR przekazała następującą informację na temat stanu wypłat płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW:

wypłacono dotychczas (16.03.2021 r.):

- płatności bezpośrednie – ponad 1,256 mln rolników na kwotę blisko 14,25 mld zł

- PROW – ponad 910 tys. rolników, na kwotę niemal 2,619 mld zł

b) do wypłacenia pozostało:

- płatności bezpośrednie – niemal 762 mln zł

- PROW – ponad 428 mln zł

c) ARiMR planuje wypłacić (do 19.03.2021 r.):

- płatności bezpośrednie – prawie 514 mln zł

- PROW – ponad 81 mln zł.

Do 1 lutego 2021 r. ARiMR wypłaciła 12,02 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2020 rok, pełne płatności trafiły do 712 tys. rolników. Zaliczki dopłat bezpośrednich odebrało 1,275 mln rolników na kwotę 10,41 mld zł. Jak z tego wynika, po kolejnych niespełna dwóch miesiącach wypłaty pełnych dopłat przekazano ich drugie tyle, co w ciągu dwóch pierwszych miesięcy.

