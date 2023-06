Dla kogo konkretnie będą nowe dopłaty do kwalifikatu?, fot. shutterstock

Nie wszyscy rolnicy stosujący materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany będą mogli otrzymać nowe dopłaty.

Jak już o tym pisaliśmy, rząd podjął kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Przyjęte rozwiązania mają na celu uruchomienie nowych form pomocy - m.in. dodatkowych dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w plonie głównym.

Dlaczego akurat dopłaty do kwalifikatu?

Rząd uznał, że w związku z destabilizacją sytuacji na światowych rynkach żywności i produktów rolnych spowodowaną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest niezbędne podejmowanie działań zwiększających stabilność produkcji roślinnej.

- Jednym z czynników mogącym mieć wpływ na stabilizację tego rynku wydaje się być zwiększenie wymiany kwalifikowanego materiału siewnego - podkreślono w uzasadnieniu do rozporządzenia w tej sprawie.

Pomoc ma być przekazana rolnikom przez ARiMR jeszcze w tym roku.

Ale - jak czytamy w projekcie rozporządzenia w tej sprawie - nie wszyscy rolnicy stosujący materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany będą mogli otrzymać nowe dopłaty.

Dla kogo dopłata do kwalifikatu?

O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni:

którym został nadany numer identyfikacyjny;

którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

którzy zakupili od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych;

którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach PS dla WPR 2023-2027;

którzy posiadają gospodarstwo rolne.

Ale też - co bardzo ważne - którzy nie złożyli w 2023 r. wniosku o dopłaty na podstawie art. 40d ust. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412) - czyli nie wystąpili jeszcze w tym roku o dopłaty do materiału siewnego w ramach de minimis, prowadzonego przez ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2023 r.!

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do 14 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Jakie stawki dopłat do kwalifikatu?

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon, jednak nie większej niż 50 ha.

Wysokości stawek pomocy:

200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;

300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi;

500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;

1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

W załączniku 6 i 7 do rozporządzenia określono gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami oraz minimalną ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, jaka powinna zostać użyta na 1 ha, aby ubiegać się o projektowaną pomoc.

Oba załączniki do pobrania na dole tekstu.

Do wniosku o pomoc producent rolny będzie zobowiązany dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające zakup od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych.

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, dlatego zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z komunikatem Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (2023/C 101/03).

Jak zaznaczono, pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.