Rolnicy będą się mogli ponownie ubiegać o dopłaty do wymiany dachu z azbestem, fot. shutterstock

Mimo, że tak naprawdę miało go już nie być, ministerstwo rolnictwa uruchamia drugi nabór wniosków o dopłaty do wymiany dachu z azbestem. Podano warunki, jakie trzeba będzie spełnić.

Choć wicepremier Henryk Kowalczyk zastrzegał swego czasu, że jeżeli chodzi o dopłaty do wymiany dachów z azbestem, to pula środków na ten cel przewidziana w KPO została wyczerpana całkowicie w pierwszym naborze i nie przewiduje się ogłaszania kolejnych zapisów, aktualny minister rolnictwa, Robert Telus, właśnie ogłosił drugi nabór wniosków o dopłaty do wymiany dachu z azbestem. Ze środków KPO także.

To zaskakujące także o tyle, że jeszcze kilka dni temu, na stronach resortu rolnictwa można było przeczytać, że jeśli chodzi o środki dostępne w ramach KPO, do końca 2023 r. planuje się przeprowadzić następujące nabory: IV kwartał 2023 r. - nabór dla rolników dot. rolnictwa 4.0, IV kwartał 2023 r. – nabór dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na wsparcie budowy lub modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. O dachach z azbestem nie było ani słowa.

Tak czy siak, 6 października br. ukazało się oficjalne ogłoszenie ARiMR w sprawie nowego naboru na wymianę dachów z azbestem ze środków KPO.

Warunki udzielania wsparcia

Jak czytamy w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Część inwestycji: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych:

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Do obliczenia wysokości wsparcia stosuje się metodę kosztów uproszczonych w oparciu o standardową stawkę jednostkową.

Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi 100 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu.

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej i wynosi 40 zł/m2.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337 i 641) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

1) jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) jest pełnoletnia.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;

2) których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;

3) które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 9.

Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 9. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję, składany w Agencji, nie później niż:

1) przed wypłatą zaliczki – w przypadku, gdy ostatecznemu odbiorcy wsparcia przyznano zaliczkę lub

2) do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy ostateczny odbiorca wsparcia został wezwany do usunięcia braków we wniosku o płatność końcową, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania – w przypadku gdy ostatecznemu odbiorcy wsparcia nie przyznano zaliczki.

Budżet 250 mln zł, ale może być więcej lub mniej

Wnioski o wsparcie będzie można składać w terminie od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

W regulaminie zapisano jednak, że minister może m.in. wydłużyć termin naboru wniosków.

Budżet drugiego naboru wniosków o wsparcie do wymiany dachów z azbestu to 250 mln zł. Jak zaznaczono w regulaminie, minister może zmienić kwotę przeznaczoną na nabór wniosków w zależności od zainteresowania realizacją przedsięwzięć.

Wsparcie przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów premiujących. Spełnienie jednego lub więcej kryteriów premiujących decyduje o kolejności umieszczenia przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć możliwych do objęcia wsparciem. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

Informacja za co przyznaje się punkty w tym naborze w załączonym poniżej Regulaminie!

Wnioski należy składać do ARiMR w formie elektronicznej, poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/. A następnie sprawdzać uważnie pocztę e-mail i reagować na smsy od Agencji!

Jak czytamy w regulaminie, Agencja rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków (do tego terminu nie wlicza się czasu na uzupełnienia i wyjaśnienia), a gdy przedsięwzięcie zostało skierowane do przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu jego realizacji termin rozpatrzenia wniosku wydłuża się do 60 dni.

Wnioskodawcy w przypadku nieobjęcia przedsięwzięcia wsparciem, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowną ocenę przedsięwzięcia. Wniosek o ponowną ocenę przedsięwzięcia składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania z Agencji informacji o wyniku oceny.