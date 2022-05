Dziś - czyli 31 maja 2022 r. - mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022. Ilu rolników już złożyło wnioski?

Według danych ARiMR, do wczoraj, tj. do 30 maja br. wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło blisko 1,15 mln rolników.

Rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2022 rok do 31 maja, mogą to zrobić jeszcze do 27 czerwca, ale wtedy kwota należnych płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Z kolei zmiany do złożonych w terminie wniosków można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 15 czerwca.

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW można przesyłać wyłącznie elektronicznie. W tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus. Dane dostępu, czyli login i hasło, z których dotychczas korzystali rolnicy ubiegający się o dopłaty, nie zmieniły się. Ci, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji.

Dopłaty do nawozów

Tylko do 31 maja 2022 r. można też składać wnioski o dopłaty do nawozów.

Dofinansowanie przysługuje do zakupu do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, który miał miejsce między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

O dopłatę do nawozów producent rolny może ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej za 2022 rok.

Dotychczas na złożenie takiego wniosku zdecydowało się ok. 370 tys. rolników.