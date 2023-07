Kto dostarczył wniosek do 30 czerwca, może liczyć na dopłaty za 2023 rok w pełnej wysokości. A do kiedy można zmieniać wniosek bez sankcji finansowych? fot. Ewa Czetwertynska z pixabay

Do kiedy można wprowadzać zmiany we wniosku o dopłaty bezpośrednie bez sankcji finansowych? Sprawdź! Czasu jest już bardzo mało!

Podstawowy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. minął 30 czerwca br.

Kto dostarczył wniosek do końca czerwca, może liczyć na dopłaty za 2023 rok w pełnej wysokości. Rolnicy, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas do 25 lipca – jednak za każdy dzień opóźnienia należne dopłaty będą obniżane o 1 proc.

Ile wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2023 r.?

Jak wynika z danych ARiMR, do połowy lipca br. do Agencji wpłynęło ok. 1,23 mln wniosków o przyznanie dopłat w ramach tegorocznej kampanii.

To - póki co - nieco mniej niż rok temu. Przypomnijmy, że rok temu wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych złożyło w sumie ponad 1, 265 mln osób i podmiotów.

Wracając do danych za rok bieżący, o uzupełniające wsparcie dochodów wnioskowało nieco ponad 66 tys. młodych rolników.

W tym roku po raz pierwszy gospodarze wnioskowali o płatności związane z realizacją ekoschematów.

Ze wstępnych statystyk wynika, że o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się ok. 35 proc. wnioskujących. Największą popularnością cieszą się Rolnictwo węglowe (426 tys. wniosków – przodują Lubelszczyzna i Mazowsze, natomiast w ogonie woj. lubuskie) i Dobrostan zwierząt (91,6 tys. wniosków – najwięcej na Mazowszu i Podlasiu, najmniej w woj. opolskim).

Na trzecim miejscu znalazł się ekoschemat Retencjonowanie wody, na czwartej pozycji w zestawieniu jest Integrowana produkcja roślin, na kolejnych: Obszary z roślinami miododajnymi i Biologiczna ochrona upraw.

Pamiętajmy, że te dane mogą się jeszcze zmienić. Jeśli Komisja Europejska wyrazi na to zgodę, już za pól miesiąca, a konkretnie w sierpniu, rolnicy będą mogli dokonać kolejnych zmian we wnioskach o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. (przypomnijmy - rząd proponuje ryczałt dla małych gospodarstw i uproszczenia w ekoschematach).

Do kiedy zmiany we wniosku o dopłaty bezpośrednie bez sankcji?

Zmiany w złożonych do 30 czerwca wnioskach można wprowadzać bez żadnych sankcji finansowych do 17 lipca - czyli ten czas mija już w najbliższy poniedziałek!

Ostateczny termin na wprowadzenie modyfikacji mija również 25 lipca, ale trzeba się liczyć z tym, że w tym przypadku też będą stosowane potrącenia.

Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.