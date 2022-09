Wszystko wskazuje na to, że stawki dopłat bezpośrednich będą w tym roku wyższe. Jak dużo?

Przypomnijmy: do wyliczenia dopłat bezpośrednich dla rolników przyjmowany jest kurs euro podawany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim roboczym dniu września - albo średni kurs dla całego tego miesiąca. Z tej drugiej możliwości wolno skorzystać wtedy, gdy w ostatnim dniu września kurs różni się znacząco od średniego.

Jak wynika z codziennych danych publikowanych przez EBC, euro kosztuje już 4,7608 zł. Ale - jest to kurs na wczoraj, czyli 26 września br.

Ile będzie kosztować 30 września, tego jeszcze nie wiemy, ale dla porównania w 2021 r. - według danych na 30 września - było po 4,6197 zł, a w 2020 r. w tym samym czasie po 4,5462 zł.

Czyli wszystko wskazuje na to, że stawki dopłat bezpośrednich będą w tym roku wyższe.

Oczywiście, na ostateczną wysokość dopłat wpływa też to, jakie areały i ile zwierząt rolnicy zgłosili do dopłat. Konkretne stawki są zazwyczaj podawane w specjalnym rozporządzeniu dzień po podaniu kursu euro stosowanego do dopłat.

Czy kurs euro utrzyma się na poziomie 4,7608 zł? Z analizy danych EBC wynika, że w ciągu bieżącego miesiąca - wciąż pnie się do góry:

Kurs wymiany euro na PLN według Europejskiego Banku Centralnego:

26 września – 4,7608

23 września – 4,7543

22 września – 4,7592

21 września – 4,7505

20 września – 4,7208

19 września – 4,7058

16 września – 4,7143

15 września – 4,7273

14 września – 4,7163

13 września – 4,7050

12 września – 4,6965

9 września – 4,7210

8 września – 4,7155

7 września - 4,7290

6 września – 4,7068

5 września – 4,7360

2 września – 4,7063

1 września – 4,7128.

Porównując dane wrześniowe do tych z lipca i sierpnia - nie da się jednak ukryć, że w miesiącach wakacyjnych kurs był wyższy. Zwłaszcza w lipcu notowania sięgały 4,8240 zł.