Największym beneficjentem tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich są producenci bydła mlecznego oraz mięsnego - uważają analitycy Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W ich ocenie, w tych gospodarstwach, które skorzystały z dopłat do podwyższonego dobrostanu oraz ekoschematów związanych z produkcją roślinną, poziom dopłat może być wyższy od zeszłorocznego.

Do 30 czerwca 2023 r. do ARiMR wpłynęło ok. 1,23 mln wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich w ramach tegorocznej kampanii.

W tym roku pojawiły nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu, wśród nich ekoschematy. Ze statystyk wynika, że o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się ok. 35 proc. wnioskujących. Największą popularnością cieszy się Rolnictwo węglowe (418 tys. wniosków – przodują Mazowsze i Lubelszczyzna) i Dobrostan zwierząt (87,65 tys. wniosków – najwięcej na Mazowszu i Podlasiu).

Co na gorąco, można powiedzieć o tej kampanii?

Zdaniem analityków Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tegoroczna kampania wniosków o dopłaty bezpośrednie nie do końca była dobrze opracowana pod kątem przepisów wykonawczych.

- Ostateczne rozporządzenia ukazały się tuż przed dniem składania wniosków, a rozporządzenie dotyczące dobrostanu długo po tym terminie. Następowały zmiany zasad korzystania z ekoschematów, na zasadzie różnych interpretacji przepisów. Szczególnie dotyczyło to zdjęć geotagowanych, okresów zobowiązań dotyczących planu nawożenia czy uprawy uproszczonej, łączenia niektórych ekoschematów, pozostawiania lub nie słomy na polu. Ostatecznie przyjęte interpretacje wychodziły naprzeciw oczekiwaniom rolników i uwagom organizacji rolniczych i doradców, za co należy podziękować Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - komentuje Andrzej Przepióra z WIR.

Jak zaznacza, wskazania rolników są takie, że nawet dobierając kilka ekoschematów, trudno im będzie osiągnąć pułap dopłat zbliżony do tego, który uzyskiwali w latach poprzednich.

- Cieszy spora ilość wniosków na uprawę uproszczoną. Taki system pozwala na poprawę jakości gleby oraz sprawdza się w kontekście suszy rolniczej. Martwi mała liczba wniosków na produkcję integrowaną czy też biologiczną ochronę upraw. Uważamy, że każdy rolnik powinien skorzystać z ekoschematu plan nawożenia - dodaje Andrzej Przepióra.

Producenci bydła największym beneficjentem tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich

Zdaniem analityka WIR, największym beneficjentem tej kampanii dopłat bezpośrednich są producenci bydła mlecznego oraz mięsnego.

- W tych gospodarstwach, które skorzystały z dopłat do podwyższonego dobrostanu oraz ekoschematów związanych z produkcją roślinną, poziom dopłat może być wyższy od zeszłorocznego - uważa Andrzej Przepióra.

Sukces ekoschematu dobrostan zwierząt skomentował w mediach społecznościowych wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra:

Na co odpowiedział Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa:

a także Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, mocno zaangażowany w temat dobrostanu zwierząt:

Kampania wniosków o dopłaty bezpośrednie "jeszcze trwa"

Warto pamiętać, że tegoroczna kampania wniosków o dopłaty bezpośrednie nie jest jeszcze dokończona.

Po pierwsze dlatego, że 30 czerwca minął "jedynie" podstawowy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. Kto złożył wniosek w tym terminie, może liczyć na dopłaty za 2023 r. w pełnej wysokości. Kto nie zdążył, może to jeszcze zrobić do 25 lipca, ale za każdy dzień opóźnienia należne dopłaty będą obniżane o 1 proc. Zmiany do złożonych do 30 czerwca wniosków można składać bez żadnych sankcji finansowych do 17 lipca. Po tym terminie też będą stosowane 1-procentowe sankcje za każdy dzień opóźnienia, a czas na złożenie zmian do wniosków mija 25 lipca.

Po drugie dlatego, że resort rolnictwa zgłosiła do Komisji Europejskiej pakiet kolejnych zmian do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027, w tym zaproponowano uproszczoną procedurę wnioskowania dla małych gospodarstw, do 5 ha, w tym roku. Zmiana ta oczekuje na aprobatę ze strony KE.