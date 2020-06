Dopłaty do kwalifikatu tylko do 25 czerwca i ani dnia dłużej

Nie będzie przedłużenia składania wniosków o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Od 25 maja rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. Termin końcowy tego naboru to 25 czerwca br.

Izby Rolnicze wnioskowały pod koniec maja do ministra rolnictwa o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego do 30 lipca.

Ale już wiadomo, że nic z tego nie będzie.

"Mimo utrudnień związanych z wprowadzonymi obostrzeniami w związku z sytuacją epidemiologiczną, ARiMR realizuje swoje zadania na bieżąco. ARiMR posiada wszystkie warunki niezbędne do sprawnej obsługi powierzonego jej zadania. W związku z tym wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego nie wydaje się być konieczne" - taką odpowiedź uzyskał dziś Zarząd KRIR od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tak więc jeszcze przez około dwa tygodnie o ww. dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:

- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

- ziemniak.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.