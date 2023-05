MRiRW nie przewiduje dopłat do kwalifikatu rzepaku, kukurydzy, gryki, czy facelii, Foto ilustracyjne: Policja

Resort rolnictwa negatywnie odniósł się do propozycji zmian w zakresie dopłat do materiału siewnego.

Ministerstwo Rolnictwa nie podzieliło opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, że należy wprowadzić zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Zarząd KRIR w piśmie z 28 marca br. postulował, aby poszerzyć listę gatunków objętych dopłatami o facelie, słonecznik, rzodkiew oleistą, grykę, a także kukurydzę i rzepak. Izby argumentują, że miałoby to znaczący wpływ na "zwiększanie różnorodności biologicznej obszarów użytkowanych rolniczo", a poza tym przyniosło korzyści ekonomiczne i środowiskowe - bo dobry kwalifikat gwarantuje wyższe plony, przy niższym zużyciu środków ochrony roślin.

Wbrew założeniom programu

Resort rolnictwa nie widzi jednak możliwości rozszerzenia listy gatunków roślin objętych dopłatami do materiału siewnego.

"Dopłatami objęto najbardziej istotne z gospodarczego punktu widzenia gatunki roślin uprawnych, w przypadku których wymiana materiału siewnego była na niskim poziomie. Uznano, że kryteriom tym odpowiadają gatunki należące do: zbóż: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto; roślin strączkowych: bobik, groch siewny (odmiany rolnicze), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna; ziemniak. Propozycja rozszerzenia listy gatunków roślin objętych dopłatą o jak największą liczbę gatunków nie znajduje oparcia w założeniach ww. programu." - odpowiada MRiRW.

Resort uzasadnia

Jak uzasadnia ministerstwo, w przypadku słonecznika, gryki, facelii oraz rzodkwi oleistej, ich włączenie do listy "obecnie nie wydaje się być zasadne", bo "nie posiadają tak dużego potencjału gospodarczego jak gatunki objęte dopłatami". Natomiast w przypadku rzepaku i kukurydzy dopłat sie nie przewiduje, ponieważ "wymiana materiału siewnego jest na wysokim poziomie i nie wymaga wsparcia w tym przedmiocie".

"Jeżeli zaistnieją przesłanki do poszerzenia listy gatunków zostanie dokonana przez resort rolnictwa stosowna analiza przepisów prawa w tym zakresie." - zapewnia na koniec Ministerstwo Rolnictwa.