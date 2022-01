Dopłaty do międzyplonów ścierniskowych i zadrzewień śródpolnych szkodzą rolnikom?

Takiego zdania są samorządowcy z Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W ich ocenie dopłaty do zadrzewień śródpolnych są dla spekulantów, a dopłaty do międzyplonów ścierniskowych to praktyka, która wręcz szkodzi rolnikom.

Dolnośląska Izba Rolnicza przekazała ministrowi rolnictwa uwagi dotyczące kwestii zmian w systemie płatności z PROW.

W przypadku dopłat do zadrzewień śródpolnych, dolnośląski samorząd rolniczy uważa, że działanie to wprost sprzyja spekulacji.

- Osoby posiadające grunty, nie prowadzące żadnej działalności rolniczej uzyskały kolejną pomoc finansową. Poprzez takie działania nie chcą oficjalnie wydzierżawiać ziemi, gdyż im to się nie opłaca - informuje ministra Kowalczyka Ryszard Borys, prezes DIR.

Izba wyjaśnia, że z jednej strony rolnicy dostają dopłaty do maszyn: kombajnów, opryskiwaczy, które często ulegają uszkodzeniu przez przeszkody terenowe takie jak drzewa i zakrzaczenia, a z drugiej strony "płaci się za drzewa i krzaki'', a nie za produkcję rolną. Zdaniem izby może to pogorszyć możliwości produkcyjne działek sąsiednich, zmienić stosunki wodne czy też wpłynąć niekorzystnie na melioracje choćby przez przerwanie drenów.

- Przez takie działania dopłaty nadal mogą iść do osób, które tylko posiadają grunty i ich nie użytkują Mamy masę pseudo rolników, którzy posiadają grunty jedynie pod dopłaty unijne. Takie działanie sprzyja patologiom tego typu - zauważa prezes DIR.

Jeśli chodzi o kwestię dopłat do międzyplonów ścierniskowych – w tym przypadku - zdaniem dolnośląskiego samorządu rolniczego - wielu rolników czeka do 1 czy 15 października, żeby je szybko zaorać.

- Międzyplony blokują terminowy siew zbóż, narażając rolnika na straty w plonie. O ile poplony ozime mają jeszcze jakiś sens, to wysiew ich w terminie do 20 sierpnia i utrzymywanie przez 8 tygodni to fikcja, która w żaden sposób nie wpływa na polepszenie warsztatu pracy rolnika, a bardzo często przyczynia się do pogorszenia tego warsztatu – negatywny wpływ na bilans wodny w ziemi. Wysiew międzyplonów ścierniskowych zawsze wiąże się z uszczupleniem zasobów wody dostępnej w glebie jak i zawartych w niej składników pokarmowych, co rodzi dyskusję, czy powyższe są tak naprawdę potrzebne – podkreśla w wystąpieniu do ministra rolnictwa prezes Ryszard Borys.

