Dopłaty do nasion będą ograniczane

Na dopłaty do nasion za 2019 r. jest o blisko jedną dziesiątą mniej pieniędzy – a od tego roku dopłaty mają być już tylko do ziemniaków i roślin strączkowych.

- Przecież każdy rozumie, że dzięki lepszemu materiałowi będzie miał lepsze plony i jeszcze mu dopłacać do tego? To byłoby coś głupiego. Dlatego za zeszły rok, jak ktoś poskładał, to będzie wypłacone. Stawka będzie trochę niższa, bo co roku wydawaliśmy na to ok. 100 mln. Teraz mam w budżecie ok. 93 mln zł, a więc stawka będzie trochę mniejsza. A już od 2020 r. dopłaty do materiału siewnego będą tylko i wyłącznie do ziemniaków i roślin strączkowych – taką wypowiedź ministra Ardanowskiego ze spotkania z rolnikami z powiatu toruńskiego opublikował wczoraj jeden z portali.

Niestety MRiRW nie odpowiada na pytania w tej sprawie, żadnej informacji na ten temat nie opublikowało też na swojej stronie internetowej. Nie przedstawiono żadnego projektu zmian prawnych w tym zakresie. Nie wiadomo też, dlaczego ma być utrzymane „głupie” dopłacanie do ziemniaków i roślin strączkowych.

Wciąż nie ma również projektu rozporządzenia Rady Ministrów, określającego wysokość stawek dopłat do nasion w 2019 roku. Ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych stanowi, że Rada Ministrów określa stawki dopłat do nasion w drodze rozporządzenia corocznie do dnia 30 września.

Przypomnijmy, że w tym roku wnioski o dopłaty do nasion mają być przyjmowane od 25 maja.

