Pierwotnie w tym tygodniu, a konkretnie 14 lipca br. miał się zakończyć nabór wniosków o dopłaty do nawozów. Ale resort rolnictwa postanowił wydłużyć zarówno sam nabór, jak i termin zakupu nawozów. Do kiedy? Jakie są stawki i kiedy rolnicy dostaną pieniądze?

W połowie czerwca ruszył nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupionych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez). Pierwotnie nabór ten miał się zakończyć w tym tygodniu, a konkretnie 14 lipca br. Ale resort rolnictwa postanowił wydłużyć zarówno sam nabór, jak i termin zakupu nawozów, do których można otrzymać dopłatę.

Nowe terminy dla wniosków o dopłaty do nawozów

Tak jak to zapowiedział na konferencji prasowej Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, wsparciem mają być objęte transakcje dotyczące zakupu nawozów zrealizowane między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (pierwotnie 31 marca br.).

Jednocześnie postanowiono wydłużyć termin naboru wniosków do końca lipca br.

Ważne zastrzeżenie: zmiany ogłoszone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa podczas briefingu prasowego wymagają jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Kto może starać się o dopłaty do nawozów?

Do tej pory do ARiMR wpłynęło ponad 260 tys. wniosków o dopłaty do nawozów. Najwięcej od rolników na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce.

Wnioski mogą być dostarczane bezpośrednio do placówek, przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP bądź usługi mObywatel (na stronie gov.pl) i wysyłane rejestrowaną przesyłką pocztową. Jeszcze raz - czas na złożenie dokumentów mija 31 lipca 2023 r., czyli ponad dwa tygodnie później niż pierwotnie zakładano. Natomiast w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej pod uwagę będzie brany dzień nadania dokumentów.

O dopłatę do nawozów może się starać producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika wymaga się również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (a więc jeszcze raz - dotąd datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Jakie są stawki i kiedy rolnicy dostaną pieniądze?

Do wyliczenia wysokości wsparcia stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm.

Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) mnoży się przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

Po drugie, ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymane wyniki porównuje się, a mniejsza z otrzymanych kwot jest tą, którą otrzyma rolnik. Tak będzie, jeśli zapotrzebowanie, które wyniknie ze złożonych wniosków, wyniesie nie więcej niż 4,7 mld zł. W innym przypadku zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Dopłaty do nawozów muszą być wypłacone rolnikom do 31 grudnia br.

Jakie są średnie ceny nawozów wg MRiRW?

Jak wynika z ogłoszenia MRIRW:

cena z VAT w zł/t

Azotowe do 20% N - 2948,00 Fosforan amonu 18% N 46% P2O5 - 2948,00 Mocznik i inne od 38%N - 2653,60 Nawozy wieloskładnikowe NPK - 2423,50 Nawozy NPK z mikroelementami - 2743,40 RSM i inne 24-32%N - 1858,90 Saletra amonowa i inne od 30%N - 2187,10 Saletrzak i inne 26-28%N - 1970,30 Siarczan amonu i inne 20-21%N+S - 1474,90 Siarczan potasu - 3516,90 Sole potasowe - 2152,10 Superfosfat do 20% P2O5 - 1226,50 Superfosfat 24-46% P2O5 - 2038,4

Skąd pobrać wniosek o pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych?

