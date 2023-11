ARiMR kończy już wypłacać należności z tytułu dopłat do nawozów i materiału siewnego. Ile pieniędzy już przekazano na konta rolników, a ilu gospodarzy wciąż czeka na przelew?

ARiMR kończy już wypłacać należności z tytułu dopłat do nawozów i materiału siewnego. Ile pieniędzy już przekazano na konta rolników, a ilu gospodarzy wciąż czeka na przelew?

Dopłaty do materiału siewnego

Do 14 sierpnia 2023 r. rolnicy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z wojną na Ukrainie mogli ubiegać się o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wpłynęło 52,8 tys. wniosków o pomoc. 5 października rozpoczęła się wypłata wsparcia – do 2 listopada na konta ponad 48 tys. rolników trafiło blisko 134 mln zł.

Na należne z tytułu dopłat do materiału siewnego w ramach tzw. pomocy wojennej pieniądze czeka zatem jeszcze ok. 5 tys. rolników.

Z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej mógł skorzystać rolnik, który:

między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin uprawnych;

złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich;

w tym roku nie ubiegał się wcześniej o dopłatę do materiału siewnego, a jeżeli składał taki wniosek to go wycofał.

Wysokość wsparcia obliczano jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon) i stawki pomocy:

200 zł/ha do gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;

300 zł/ha do gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);

500 zł/ha do gruntów ornych obsianych soją;

1200 zł/ha do gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Dopłaty do nawozów

W ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. złożono blisko 351 tys. wniosków. 11 września 2023 r. wykonane zostały pierwsze przelewy, a do 6 listopada na konta ponad 343 tys. rolników przekazano 2,792 mld zł.

Na należne pieniądze z tytułu dopłat do nawozów czeka więc jeszcze ok. 8 tys. rolników.

O to wsparcie mógł się starać producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika przepisy wymagały również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przeznaczenie pomocy to dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (wcześniej datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Co istotne, podmiot sprzedający powinien był prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Do wyliczenia wysokości wsparcia służy specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) mnoży się przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW 2014-2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia). Po drugie, ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki są porównywane, a mniejsza z otrzymanych kwot trafia do rolnika.