Rząd chce objąć dofinansowaniem nawozy zakupione do połowy maja br., fot. A.Kobus /shuterstock

Rząd planuje objęcie dofinansowaniem zakup nawozów dokonanych do połowy maja br., a nie do końca marca br. jak jest obecnie i jednoczesne proponuje wydłużenie naboru wniosków do końca lipca. A to nie koniec rekomendowanych zmian - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rząd szykuje kilka zmian dla rolników.

Konie do zgłoszenia utylizacji

Rząd chce rozszerzyć o konie katalog zwierząt gospodarskich, których unieszkodliwienie podmioty utylizacyjne są zobowiązane zgłosić zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Zgodnie bowiem z obowiązującym przepisami wypłata środków finansowych podmiotowi utylizacyjnemu za zrealizowanie usług w zakresie zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich, jest realizowana pod warunkiem dokonania przez te podmioty zgłoszenia unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Przepisy te nie obejmują obowiązku zgłoszenia unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku konie pomimo tego, że od tego roku system IRZ obejmuje również ten gatunek zwierząt.

Pożyczki dla producentów świń

Rząd proponuje uzależnienie wysokości pożyczek dla producentów świń, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez tego producenta świń działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF od wielkości stada w 2020 r.

Aktualnie wysokość tych pożyczek uzależniona jest od wielkości stada w 2018 r. W opinii ARiMR zasadna jest zmiana roku (aż się prosi dodać - wreszcie, bo rolnicy już od dłuższego czasu zwracali uwagę na tę nieprzystającą do realiów datę).

Zbiorcza lista faktur dla firm transportujących zboża do portów

Rząd chce umożliwić podmiotom realizującym usługi w zakresie transportu zbóż lub rzepaku do portów nadbałtyckich przy ubieganiu się o pomoc dokumentowanie tych usług na podstawie oświadczeń sporządzanych przez osobę wykonującą obowiązki głównego księgowego w postaci zbiorczej listy faktur, zawierającej numery faktur, daty wystawienia.

Jak zauważa bowiem, w przypadku ubiegania się o pomoc przez podmioty realizujące usługi w zakresie transportu zbóż lub rzepaku do portów nadbałtyckich istnieje prawdopodobieństwo, że podmioty te będą dokumentować dostawę zbóż lub rzepaku do portu nadbałtyckiego dość liczną dokumentacją którą będą zobowiązane weryfikować pracownicy ARiMR, co może oznaczać duże obciążenie.

Rząd chce objąć dofinansowaniem nawozy zakupione do połowy maja br.

Rada Ministrów proponuje wydłużenie do dnia 15 lipca 2023 r. terminu sprzedaży pszenicy lub gryki, pozwalającego na ubieganie się o pomoc oraz objęcie dofinansowaniem zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanego do dnia 15 maja br. zamiast 31 marca br. i jednoczesne wydłużenie naboru wniosków do dnia 31 lipca br. (obecnie 14 lipca).

To odpowiedź na liczne wnioski o wydłużenie terminu sprzedaży zbóż oraz objęcie dofinansowaniem zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanego również po dniu 31 marca br., które napływają w ostatnim czasie do resortu rolnictwa.

W ramach trwającego obecnie naboru dopłat do nawozów do ARiMR wpłynęło do tej pory blisko 164 tys. wniosków – najwięcej od rolników z Lubelszczyzny, Mazowsza oraz Wielkopolski.

Pomoc dla firm skupujących mokrą kukurydzę

Jak zauważa Rada Ministrów, wieloletnia współpraca z rolnikami firm skupujących kukurydzę mokrą zobligowała te firmy do odbioru towaru od rolników w trakcie żniw pomimo nieprzewidywalnej sytuacji na rynku w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie i znaczącego (nigdy wcześniej nienotowanego w historii) przywozu już wysuszonej, taniej kukurydzy, z Ukrainy do Polski. W ukraińską kukurydzę zaopatrywały się m.in. podmioty przetwórcze, co miało wpływ na wypieranie kukurydzy krajowej z rynku.

Dzięki prowadzonemu przez te firmy skupowi rolnicy w kraju mogli sprzedać mokre ziarno od razu po zbiorach w celu wysuszenia. W przeciwnym razie ziarno to uległoby zepsuciu.

W związku z zaistniałą sytuacją firmy skupujące kukurydzę mokrą od rolników stanęły w obliczu problemu ze sprzedażą już wysuszonej kukurydzy z uwagi na nasycenie rynku krajowego kukurydzą ukraińską. Konieczność długotrwałego przechowywania skupionej kukurydzy spowodowała, że firmy te musiały ponosić duże koszty magazynowania. Zapełnienie magazynów kukurydzą nie pozwoliło również na generowanie zysków z obrotu innymi zbożami.

Biorąc pod uwagę powyższe rząd proponuje wprowadzenie możliwości ubiegania się o pomoc przez podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu lub obrotu zbożem, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest - jak zapowiadał wcześniej minister rolnictwa i rozwoju wsi - jeszcze w tym tygodniu.