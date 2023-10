Wsparcie krajowe dla producentów zbóż i roślin oleistych: kto spełnił warunki, a nie dostał pomocy w naborze prowadzonym do 31 lipca, może, a nawet musi złożyć wniosek jeszcze raz. Termin upływa 31 października.

ARiMR przypomina: rolnicy uprawiający kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, którzy spełnili warunki przyznania pomocy obowiązujące w ramach naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r. i jej nie otrzymali, nadal mogą się starać o dofinansowanie.

W tym celu muszą złożyć NOWY WNIOSEK w formie papierowej do 31 października br.

Ilu rolników może ubiegać się o to wsparcie?

Pomoc skierowana jest do producentów zbóż i roślin oleistych, którzy ubiegali się o przyznanie wsparcia w ramach naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r., spełnili warunki, ale nie otrzymali dofinansowania. Tacy rolnicy muszą jeszcze raz złożyć wnioski, tym razem w formie papierowej, do 31 października 2023 r. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR, można je składać bezpośrednio w placówkach Agencji, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Na razie wnioski o pomoc złożyło ponad 21 tys. rolników, a może ich być ok. 51 tys. Tyle bowiem osób otrzymało z ARiMR pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji w ramach naboru zakończonego w lipcu.

Przypomnijmy, że w ramach naboru dla producentów zbóż i roślin oleistych, zakończonego 31 lipca 2023 r., wnioski złożyło ok. 130 tys. rolników. Wypłaty realizowano według kolejności złożenia dokumentów – więcej. Budżet na taką pomoc wyniósł ok. 800 mln zł i nie wystarczył dla wszystkich, którzy się o takie wsparcie ubiegali. W związku z tym, wystąpiono o zgodę do Komisji Europejskiej na przeznaczenie na taką pomoc środków krajowych. Taka zgoda została udzielona. Zatem ci rolnicy, którzy nie otrzymali wsparcia, mogą się o nie ubiegać do 31 października 2023 r. W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy.

Nowy wniosek o przyznanie pomocy dostępny jest do pobrania na dole tekstu.

O jakie pieniądze można się ubiegać?

Przypominamy, że maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku sprzedaż ziarna musiała nastąpić między 1 grudnia 2022 r. a 15 lipca 2023 r., natomiast jeśli chodzi o kukurydzę nie wcześniej niż 15 kwietnia i nie później niż 15 lipca 2023 r.

Wysokość pomocy, którą można otrzymać, w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku, nie może przekroczyć:

iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej (za 2022 r.) oraz

iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która obliczana jest jako iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika 4,5 (dla jęczmienia lub pszenżyta) lub 3,5 (dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku).

W przypadku kukurydzy algorytm jest podobny, wsparcie nie może być wyższe:

od iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej (za 2022 r.) i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową, oraz

od iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która obliczana jest jako iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika 7.