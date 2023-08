Agencja wypłaciła ponad 700 mln zł dopłat do zbóż i gryki sprzedanych między 15 kwietnia a 15 lipca, fot. shutterstock

4 sierpnia rozpoczęły się wypłaty dopłat dla rolników, którzy sprzedali pszenicę lub grykę pomiędzy 15 kwietnia a 15 lipca. Jak wskazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tej pory pomoc została wypłacona 36,38 tys. rolników. Na ten cel, jak dotąd, przeznaczono ponad 700 milionów zł.

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowały wnioski od producentów pszenicy i gryki, którzy sprzedali ziarno między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. do 31 lipca.

Jak podaje ARiMR o pomoc ubiega się ponad 117,5 tys. rolników. Od 4 sierpnia na konta 36,38 tys. z nich wpłynęło blisko 700 mln zł.

Dla kogo dopłaty?

Wsparcie było przeznaczone dla producentów pszenicy i gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r.

Jednym z warunków uzyskania dopłaty była też sprzedaż do uprawnionego nabywcy. Musiał być to podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja musiała być potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR.

Jakie stawki?

Wysokość dopłat jest zróżnicowana. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie. Stawki dofinansowania to:

2 200 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.;

3 025 zł/ha pszenicy – w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.;

875 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;

805 zł/ha gryki – w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

700 zł/ha – w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach

Przepisy określały też zakres pomocy. Nie mogła ona przekroczyć:

iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r. (jednak nie więcej niż 300 ha); przy czym powierzchnia ta będzie pomniejszona o tę, do której rolnik otrzymał wsparcie w ramach wcześniejszego naboru wniosków, który zakończył się 30 czerwca;

iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika 5,5 (w przypadku pszenicy) lub 1,6 (w przypadku gryki).

W przypadku, gdy o wsparcie ubiegały się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, warunkiem było przejście przez nie w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, o którym mówi prawo spółdzielcze. W przypadku tych organizacji limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn liczby jej członków i 300 ha.

Budżet akcji pomocowej wynosi 2 mld zł. Jeżeli okaże się, że pula środków nie będzie wystarczająca, zostanie ona zwiększona, tak aby wszyscy, którzy spełniają warunki do otrzymania pomocy, ją uzyskali.

Źródło: ARiMR